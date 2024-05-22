Kilis Valisi Tahir Şahin, Polateli Şahinbey OSB\'deki çalışmaları anlattı

Ekonomi

Kilsi Valisi Tahir Şahin, bölge sanayisi ve ekonomisi açısından kritik öneme sahip olan Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların hızlandığını belirterek, gelinen son durumu GSO Meclisinde anlattı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Kilis Valisi Tahir Şahin'in katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Kilis Valisi ve Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Polateli Şahinbey OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Mermer, Hikmet Çaparoğlu, OSB Bölge Müdürü Abdülkadir Tanrıaşıkı, Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, GSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen'in katılımıyla yapılan toplantıda, Polateli Şahinbey OSB'deki son durum, küresel sorunların sektörlere yansımaları, iş dünyasının yaşadığı zorluklar, firmaların talepleri, çözüm önerileri ve GSO'nun sürdürdüğü çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Kilis Valisi ve Polateli Şahinbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, Polateli Şahinbey OSB'de yürütülen süreç hakkında önemli bilgiler verdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin Kilis ve Gaziantep'e önemli faydalar sağlayacağı gibi ülke ekonomisi için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin yeni üretim ve istihdam imkanları sağlayacağını, ihracatta da firmalar için yeni fırsat kapıları aralayacağını ifade eden Şahin, "OSB'mizin kurulum süreçleri, yeşil dönüşüm kriterleri de başta olmak üzere günün ve geleceğin şartlarına göre yürütülmektedir. Bölgemizde 1303 hektarlık alanda altyapı çalışmalarımızda ciddi ivme kazandık. Bunun yanında su, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı konularını büyük oranda çözdük ve bu noktada çalışmalarımız hızla devam ediyor. Organize Sanayi Bölgemizde bir firmamız üretime başladı, on firmamız ise üretime başlamak için gerekli işlemleri tamamlamak üzere. Yeni yatırımcılarımızı da bölgemize bekliyoruz. Çünkü Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, hem Gaziantep'in hem de Kilis'in sağladığı fırsatları bir arada yatırımcılara sunuyor. Ben bu vesileyle Organize Sanayi Bölgemizin kurulmasında emeği olan, bizlere destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu ve tüm GSO ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin Gaziantep, Kilis ve bölge sanayisine değer katacak bir proje olduğunu dile getirdi.

OSB'nin bölgenin üretim kapasitesini çok daha güçlendireceğini, yenilikçi yatırımlarının önünü açacağını ve ciddi oranda istihdam oluşturacağını ifade eden Konukoğlu, "Sanayicilerimiz, yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem felaketi, bu depremin neden olduğu olumsuzluklar ve küresel zorluklara rağmen memleketimiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgemiz de şehrimizde kurulum aşamasında olan OSB'lerimiz gibi üretim ve istihdamı artırma hedefleri için sarfedilen çabanın ve özverinin bir sonucudur. Ülke ekonomimiz için yeni ufuklar açma gayretinde olan, çalışan, emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca meclis toplantımıza katılan Kilis Valimiz Tahir Şahin'e, önceki dönem Gaziantep Milletvekilimiz Nejat Koçer'e, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmalarda gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirterek, "İki ilimize de yakınlığı ve sunulan teşvik imkanları ile cazibe merkezi haline gelecek olan bölgemize yönelik özveriyle yürütmüş oldukları çalışmalardan dolayı Kilis Valimiz ve Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Şahin'e, yönetim kuruluna ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayakabı OSB'de altyapı çalışmaları başladı

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ünverdi, proje işlerinin tamamlandığını ve tapusu alınan 88 hektarlık ilk etap alanda altyapı inşaatına başlandığını söyledi.

Adnan Ünverdi, genişleme alanı olan 82 hektarlık ilave alanın mülkiyetinin alımı için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yürütülen sürecin devam ettiği bilgisi vererek, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve ekibine teşekkür etti.

"Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi çok önemli bir adım"

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Ünverdi, "Ekonomi yönetiminin orta vadeli program doğrultusunda, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu süreçte, kamu tarafının da tasarruf kararları ile yer alması gerektiğini çok defa dile getirmiştik. Alınan tasarruf ve tedbir kararlarının enflasyonla mücadele başta olmak üzere ülke ekonomimiz için çok önemli bir adım. Kamuda tasarruf tedbirleri ve verimlilik konusunda yürütülecek süreç sorunlara çözüm olmakla birlikte, ülkemiz için gelecek adına kalıcı faydalarının olacağına inanıyorum. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yapay zeka gibi teknoloji ve yeniliğe açık yatırımlar önümüzdeki dönemde ön planda tutulacaktır. Bu süreçte aynı sektördeki yığılmaların ve atıl yatırımların önüne geçilmesi açısından farklı sektör yatırımlarına destek verilmesi sanayimizin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacaktır. Bu noktada, odamız tarafından sanayimizin yeniliklere adapte olabilmesi ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yolda çok önemli mesafeler kat ettik ve GSO-Mesleki Eğitim Merkezimiz sanayicilerimiz için yeşil dönüşüm merkezi haline geldi. Şu ana kadar 55 firmamızın karbon ayak izi ölçümünü ve yol haritalarını belirledik. Uluslararası standartlar çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı her geçen gün daha da artırıyor, firmalarımızla yeni iş birlikleri yapıyoruz. Polateli Şahinbey OSB'nin de bu süreçte yeşil OSB noktasında ülkemiz için önemli bir örnek olacağına inanıyoruz. Toplantımıza katılan Kilis Valimiz ve Polateli Şahinbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Şahin, önceki dönem Gaziantep Milletvekilimiz Nejat Koçer, Onursal Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, meclis üyelerimiz ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP