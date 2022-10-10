Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor - Son Dakika
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Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor

10.10.2022 16:17
Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "en iyi korunan 20 kent" içinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme etkisi de bulunan safranın kilosu 100 bin TL'den alıcı buluyor.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.

Topraktan filizlenen servet çiçek açtı! Kilo fiyatı dudak uçuklatıyor

HÜCRE YENİLEYİCİ VE MUTLULUK İKSİRİ

Safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, "İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum" dedi.

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

Topraktan filizlenen servet çiçek açtı! Kilo fiyatı dudak uçuklatıyor

BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

27 dönüm alanda ekim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 20 kilogram ürün beklediklerini kaydetti. Safranın 100 bin liradan alıcısı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şuan ki kilogram satış fiyatımız 100 bin lira civarında, alıcısı var. Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar" diye konuştu.

Yılmaz, safranın görselliği nedeniyle bölgedeki turizmi hareketlendirdiğini ve ekonomik olarak çok fazla getiri sağladığını aktardı.

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor - Son Dakika

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