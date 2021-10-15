Üye Girişi
Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor - Son Dakika

Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor

15.10.2021 11:20
Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor

Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerlerine rağbet her geçen gün artıyor. Su diplerinde, zemin, kaya ve hayvan kabuklarına yapışarak yaşayan ve birçok faydası bulunan deniz süngerinin kıymetini çok az insan biliyor. Sağlığına önem veren kadınların ev temizliğinde ve güzelliklerine özen gösterenlerin cilt aknelerini yok etmede kullandıkları deniz süngerleri dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor.

Denizin dibinden dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlar şubesi 'eumetazoa'nın kardeş grubudur. Süngerler suyu içine alıp filtre ederler, böylece suyu temizlerler. Sonra da içlerine takılan mikroorganizmaları yerler. Günümüzde unutulsa da, sağlığına önem veren kadınlar ev temizliğinde, güzelliklerine özen gösterenler ise cilt temizliğinde deniz süngerini tercih ediyor.

Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, ev temizliğinde de cilt temizliğinde de mucizeler yaratıyor

"VÜCUTTAKİ STATİK ENERJİYİ ALIYOR"

Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkanında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.

Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, ev temizliğinde de cilt temizliğinde de mucizeler yaratıyor

MUTFAK TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor" diye konuştu.

Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, ev temizliğinde de cilt temizliğinde de mucizeler yaratıyor

UFAK BİR PARÇANIN FİYATI 50 İLA 100 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Fiyatının pahalı olmasının sebebini, deniz dibinden çıkarılmasının zor olmasına bağlayan Ispartalı, "Kilosunu 4 bin liraya satıyoruz. Ufak bir parçasının fiyatı 50 ila 100 lira arasında değişiyor. Fiyatı pahalı gibi sanılabilir, fakat en az 8-10 yıl kullanılabiliyor" dedi.

Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor

Bodrum, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa 11:35 Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 10:07 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak 08:09 Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış 00:13 İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış

Son Dakika Haberleri
11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık         
11:38
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi         
10:15
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi         
08:00
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:43:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri, akne tedavisinde de ev temizliğinde de mucizeler yaratıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement