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Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 - Son Dakika

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

03.12.2021 10:48

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %17,71 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise %17,71 oldu. Buna göre, aralık ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,71 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %17,71
  • Zam bedeli: 177
  • Zamlı kira bedeli: 1.177 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.294 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.412 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.530 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.647 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.765 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.883 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.001 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.118 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.236 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.354 lira

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 - Son Dakika
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