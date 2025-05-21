Kiraz Üreticileri Düşük Verime Rağmen Harga Sevindirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kiraz Üreticileri Düşük Verime Rağmen Harga Sevindirdi

Kiraz Üreticileri Düşük Verime Rağmen Harga Sevindirdi

Sarıgöl'de Napolyon kirazı üreticileri düşük verimle mücadele ederken, yüksek fiyatlar yüzleri güldürdü.

21.05.2025 09:48
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde Napolyon kirazı üreticileri, bu yıl hem düşük verim hem de don olayından olumsuz etkilenirken, kiraz fiyatlarının yüksek seyretmesi, yüzlerini bir nebze de olsa güldürdü.

Karacaali Mahallesi'nde Napolyon kirazı üreticiliği yapan Şükrü Dündar, sezon başında verim düşüklüğü nedeniyle üzüldüklerini belirterek, "Bu yıl kiraz veriminin az olmasından dolayı moralimiz bozulmuştu. Üzerine bir de don zararı yaşadık. Ancak şu anda mahallemize gelen alıcılar Napolyon kirazının kilosunu 250-300 TL arasında satın alıyor. Verim az olsa da fiyatların yüksek olması bizleri sevindirdi." dedi.

Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde üretilen Napolyon kirazlarının hem yurt içinde hem de ihracatta değerlendirildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, manisa, Kiraz, Kiraz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiraz Üreticileri Düşük Verime Rağmen Harga Sevindirdi - Son Dakika

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