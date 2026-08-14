Kırgızistan ekonomisi 2026'da yüzde 11,1 büyüdü - Son Dakika
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Kırgızistan ekonomisi 2026'da yüzde 11,1 büyüdü

Kırgızistan ekonomisi 2026\'da yüzde 11,1 büyüdü
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Kırgızistan GSYİH'si ocak-temmuz 2026'da yıllık bazda yüzde 11,1 artışla 13,4 milyar dolara ulaştı. Hizmet sektörü ekonominin yarısını oluştururken, sanayi yüzde 1,2, tarım yüzde 6 büyüdü; inşaat ise 1,6 kat arttı. Enflasyon yüzde 6,7, ortalama maaş artışı yüzde 27,5 oldu.

Kırgızistan ekonomisi, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde yüzde 11,1'lik büyüme kaydetti.

Milli İstatistik Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Nazira Kerimaliyeva, düzenlenen basın toplantısında, ocak-temmuz 2026 döneminde Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 1 trilyon 172 milyar 700 milyon som (yaklaşık 13 milyar 417 milyon dolar) olarak gerçekleştiğini belirtti. Kerimaliyeva, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1'lik bir artışa denk geldiğini ifade etti.

GSYİH'deki büyümeye üretim ve hizmet sektörleri ile ürünlere uygulanan vergilerdeki hacim artışının katkı sağladığını belirten Kerimaliyeva, hizmet sektörünün toplam GSYİH'nin neredeyse yüzde 50'sini oluşturarak ekonominin en büyük paydaşı olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Ülke ekonomisinde sanayinin yüzde 19,6, inşaatın yüzde 8,2 ve tarım sektörünün ise yüzde 6,4'lük paya sahip olduğuna dikkati çeken Kerimaliyeva, ocak-temmuz döneminde toplam sanayi üretim hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artarak 525 milyar 300 milyon soma (6 milyar 10 milyon dolar) ulaştığını dile getirdi.

Kerimaliyeva, sanayi sektöründe kaydedilen bu artışta, gıda ve tütün ürünleri, temel metaller, ilaç üretimi, inşaat malzemeleri, ahşap, kağıt ve matbaa ürünleri, taşıt imalatı, rafine petrol ürünleri, kimyasal ürünler ile madencilik sektörlerindeki üretim artışının belirleyici rol oynadığını aktardı.

Tarım ve hayvancılıkta yüzde 6'lık büyüme oldu

Yılın ilk 7 ayında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerindeki toplam brüt üretim hacminin 215 milyar 400 milyon som (yaklaşık 2 milyar 464 milyon dolar) olarak gerçekleştiğini ifade eden Kerimaliyeva, sektörde kaydedilen yüzde 6'lık yükselişte özellikle bitki üretimdeki artışın etkili olduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe de rekor bir büyüme kaydedildiğini vurgulayan Kerimaliyeva, inşaat üretim hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,6 kat artarak 245 milyar 100 milyon soma (yaklaşık 2 milyar 804 milyon dolar) ulaştığını bildirdi.

Kerimaliyeva, aynı dönemde toptan ve perakende ticaret cirosunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 trilyon 149 milyar 600 milyon som (yaklaşık 13 milyar 153 milyon dolar) seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Sabit varlık yatırımlarının belirli sektörlerde yoğunlaştığına dikkati çeken Kerimaliyeva, toplam yatırımların yüzde 90'ının başta ulaşım tesisleri ve kargo depolama alanları olmak üzere madencilik, eğitim, elektrik, gaz ve buhar temini, imalat sanayisi ile konut inşaatına yöneldiğini aktardı.

Dış ticarette ithalat ağırlığı sürüyor

Dış ticaret hacminin ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artışla 7 milyar 900 milyon dolara ulaştığını belirten Kerimaliyeva, toplam ihracatın yüzde 1,1'lik düşüşle 1 milyar 69 milyon dolar olduğunu, ithalatın ise yüzde 3,7 artarak 6 milyar 800 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Kerimaliyeva, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri (Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan) ile ticaretinin yüzde 0,1 gerileyerek 3 milyar dolar seviyesinde kaldığını ifade etti.

AEB dışındaki üçüncü ülkelerle gerçekleştirilen ticaret hacminin ise toplam dış ticaret cirosunun yüzde 61,5'ini oluşturduğunu kaydeden Kerimaliyeva, üçüncü ülkelerin toplam ihracattaki payının yüzde 47,5, ithalattaki payının ise yüzde 63,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Tüketici fiyatları yüzde 6,7 arttı

Ülke genelinde tüketici fiyatları ve hizmet tarifelerinde yükseliş trendi izlendiğini aktaran Kerimaliyeva, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aralık ayına kıyasla tüketici fiyatları ve tarifelerin ortalama yüzde 6,7 arttığını dile getirdi.

Söz konusu dönemde gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının yüzde 5,9, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin yüzde 7,1, gıda dışı ürünlerin yüzde 5,1 ve hizmet tarifelerinin yüzde 10,1 oranında yükseldiğini belirten Kerimaliyeva, en belirgin fiyat artışlarının taze et, yumurta, süt ürünleri, balık, şeker, bitkisel yağ, tereyağı ve unlu mamullerde yaşandığını, taze sebze, patates, süt ve pirinç fiyatlarında ise gerileme görüldüğünü bildirdi.

Kerimaliyeva, en yüksek fiyat artışının ülkenin güneyindeki Oş bölgesinde kayıtlara geçtiğini ekledi.

Ortalama maaşlarda yüzde 27,5'lik artış

İş gücü piyasası verilerine de değinen Kerimaliyeva, Kırgızistan'da ocak-haziran 2026 döneminde ortalama aylık nominal ücretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 53 bin 759 som (yaklaşık 620 dolar) olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Kerimaliyeva, maaş artışlarının kültür-sanat, sağlık ve sosyal hizmetler, eğitim, tarım, su temini ve atık yönetimi, finans ve sigorta, gayrimenkul ile inşaat sektörlerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Basın toplantısında finans sektörüne ilişkin verileri paylaşan Milli İstatistik Komitesi Finans ve Fiyat İstatistikleri Dairesi Başkanı Malika Abdukadirova, 2025 yılında mikrokredi kuruluşları tarafından 1 milyon 685 bin kişiye toplam 86 milyar som (yaklaşık 985 milyon dolar) tutarında kredi sağlandığını bildirdi.

Abdukadirova, bu yılın ilk yarısında 807 bin kişiye 23 milyar somdan (263 milyon dolar civarında) fazla kredi miktarının dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Ekonomi, İnşaat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırgızistan ekonomisi 2026'da yüzde 11,1 büyüdü - Son Dakika

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