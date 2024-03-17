Kırklareli\'de Trüf Mantarından 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan işletmede ormandan eğitimli köpekler tarafından toplanan trüf mantarından konserve, yağ ve sos gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.
Bölgede "mantar avcısı" olarak bilinin kişiler tarafından özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarları işlenmesi için tesislere getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün üretiliyor.
Tesisin işletme müdürü Selçuk Argun, AA muhabirine yaklaşık 5 yıldır trüf mantarından üretim yaptıklarını söyledi.
Trüf mantarı yağı, trüf sosu, trüf tuzu olmak üzere 20 çeşit ürün ürettiklerini belirten Argun, "Yılda yaklaşık 3 ile 5 ton arasında trüf mantarını işliyoruz. Ürünlerimizi yurt içinde satışa sunuyoruz. Ürünlerimizi yüzde 100 yerli olarak üretiyoruz." şeklinde konuştu.
Argun, gelecek yıllarda Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, trüf mantarını toplayan kişi sayısının az olması, zor yetişmesi ve az bulunmasından dolayı değerli olduğunu vurguladı.
İşletmelerini açarken trüf mantarı ithalatının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlatan Argun, "Biz işletmemizi açarken ithalatın önüne geçmek istedik. Ürettiğimiz ürünleri yurt içinde satıyoruz, bundan sonraki hedefimiz ihracat. Biz üretim ve fiyat politikamız ile ithalatın önüne geçtiğimize inanıyoruz. 'Bu ürünler genelde lüks lokanta ve otellerde tercih ediliyor.' algısı vardı, biz üretimimizle bununda önüne geçmiş olduk." ifadelerini kullandı.
"Günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre gidiyoruz"
Bölgede "Mantar avcısı" olarak bilinen 63 yaşındaki Ekrem Kalemli günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre yürüdüğünü söyledi.
1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçe tabi tutularak Kırklareli'ne geldiğini belirten Kalemli, 6 yıl önce Bulgaristan'dan aldığı iki eğitimli köpeği ile ormandan mantar toplamaya başladığını dile getirdi.
Hava şartları nedeniyle ormanda zorlandıklarını ifade eden Kalemli, şunları kaydetti:
"Bu işte mantarın yerini bileceksin. Günde bir mantar bulmak için en az 10 kilometre gidiyoruz. Bazen hiç mantar bulmadan da döndüğümüz oluyor. Bazen de 7 kilograma kadar mantar buluyorum. Mantarı köpekler buluyor, 30 metre çapında bir alanda mantar varsa köpek onun kokusu alır ve hemen kazmaya başlar. Köpek olmadan bu işi yapmanın imkanı yok. Köpek bir yerde mantarın kokusunu alıp koştuğunda heyecan oluyor."
Kalemli, mantarın en çok yaz ayında çıktığını aktardı.
Trüf mantarının diğer mantar türlerine göre kazancının daha fazla olduğuna işaret eden Kalemli, kalitesi düşük mantarın 40 avroya, kaliteli mantarın ise 70 avroya sattığını anlattı.
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