Kırklareli Tahılları Nijerya'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırklareli Tahılları Nijerya'ya İhraç Ediliyor

Kırklareli Tahılları Nijerya\'ya İhraç Ediliyor

Kırklareli'den Nijerya'ya un ve unlu mamul ihracatı, 2023'te 2,6 milyon dolara ulaştı.

14.05.2025 11:24
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Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde yetiştirilen arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi tahıllardan elde edilen un ve unlu mamuller, Afrika'nın batısında yer alan Nijerya'ya ihraç ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kırklareli'nden geçen yıl ocak-aralık döneminde Nijerya'ya 1 milyon 928 bin 270 dolarlık un ve unlu mamul gönderildi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise geçen yılın toplam ihracat rakamı aşılarak 2 milyon 657 bin 890 dolara ulaşıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, kentin verimli ve bereketli topraklarından elde edilen un ve unlu mamullerin Afrika ülkelerinde rağbet görmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kırklareli'nin tahıl ürünleri üretiminde önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Ilık, "En çok ihraç edilen ürünler arasında hububat ve tahıl yer alıyor. Nijerya, ihracatta öne çıkan ülkelerin başında geliyor. Bu ülkeye ağırlıklı olarak un ve unlu mamuller gönderiyoruz." dedi.

Kentte nisan ayı itibarıyla 14 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ilık, Trakya'nın gelişen sanayisi ve üretim yapısıyla ihracata önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Ilık, Türkiye'nin üretken yapısına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trakya'da önemli sanayi merkezleri var. Bunların başında Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve bölgenin en büyük organize sanayi bölgesi olma yolunda ilerleyen Kırklareli Kızılcıkdere Organize Sanayi Bölgesi geliyor. Bu sanayi dinamikleri çarkları döndürmeye devam ettikçe Trakya'nın daha da gelişeceğine inanıyorum. Ülkemiz üretken ve dinamik bir yapıya sahip. Sanıyorum bu yıl da ihracatta geçen yılın rekorunu geride bırakacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi, Nijerya, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli Tahılları Nijerya'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika

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