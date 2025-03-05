Kırsal Kalkınma Destekleri Vurgusu

Ekonomi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekerek, Manavgat'ın tarımsal potansiyelini artırmak için üreticilerin devlet desteklerinden faydalanmasının gerekliliğini vurguladı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Ziraat Odası iş birliğiyle "Kırsal Kalkınma Destekleri" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, Manavgat'ın geniş tarım alanları ve ürün çeşitliliği açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtti. Tarımsal üretimin 12 ay boyunca devam edebildiğini ifade eden Güngör, üreticilerin devletin sunduğu hibe ve desteklerden faydalanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İlçenin sahip olduğu verimli topraklar, uygun iklim şartları ve geniş ürün çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, "Modern tarım teknikleriyle üretimi artırmak ve üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek için doğru destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kırsal kalkınma destekleri, bu noktada devreye girerek üreticilerin modern tarım yöntemlerine erişimini kolaylaştırmakta, tarımsal yatırımları teşvik etmekte ve kırsal ekonomiyi güçlendirmektedir" dedi.

Manavgat'ın sadece turizmle değil, güçlü tarımsal üretimiyle de ülke ekonomisine değer kattığını ifade eden Başkan Güngör, "Kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla üreticimizin faydalanmasını önemsiyoruz. Bu destekler, Manavgat'ta tarımsal üretim ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Üreticilerimizin devletimizin sunduğu hibe ve teşviklerden en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz. Güçlü bir Manavgat ekonomisi ve tarımı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da her daim üyelerimizin yanındayız" diye konuştu.

"Destekler tarımsal sürdürülebilirlik için önemli"

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, her yıl düzenlenen Kırsal Kalkınma Destekleri bilgilendirme toplantısının ilkinin bu yıl Manavgat'ta yapıldığını belirterek, toplantıların verimli ve başarılı geçmesini diledi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için bu tür desteklerin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Metin, üreticilere projelerini hazırlayarak sunmalarını ve devletin sağladığı hibe ve desteklerden yararlanmalarını tavsiye etti.

"Süre kısıtlı, üreticilerimiz hızlı hareket etmeli"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ömer Cebeci ise 2006 yılında başlayan Kırsal Kalkınma desteklemelerinin bu yıl 16. etabının gerçekleştirileceğini ve süre kısıtlı olduğu için bu süreyi iyi değerlendirmek adına bir program yaptıklarını belirtti. Cebeci, tarım arazilerinde yapılacak yeni tesisler için Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kapsamında izin alınması gerektiğini ve bu izin sürecinin uzun soluklu olabildiğini, bu nedenle yeni tesis yapacak kişilerin hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü İzzet Kaş, desteklenecek projeler ve hibe limitleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Toplantının sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

MATSO'nun Otogar Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ömer Cebeci, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavagt Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kapaklı, Akseki Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hatice Aydın, Manavgat Side TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Uslu, üreticiler ve çiftçiler katıldı. - ANTALYA