Kış Döneminde 12 Yeni İç Hat Seferi

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress Havayollarının üst düzey yöneticileriyle Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Uraloğlu, iç hatlarda sefer icra eden taşıyıcılar olan söz konusu hava yollarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, toplantıda Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumunu ve gelecek öngörülerini ele aldıklarını kaydetti.

Özellikle iç hat seferleri konusuna eğilerek ülkede hangi noktalarda sefer eksikliği olduğu ve bu eksiklikleri nasıl giderebilecekleri konularını tek tek masaya yatırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere, hava yolu işletmeleri serbest piyasa şartlarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlardır. Bu nedenle, normal şartlarda bir hatta uçuş başlatmak, sefer sayılarını artırmak, bilet indirimleri ya da kampanyaları yapma konuları işletmecilerin kendi inisiyatiflerindedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak bugün yaptıkları gibi hava yolu işletmeleriyle düzenli istişareler gerçekleştirerek yurt içinde talebin yoğun olduğu bölgelere yönelik değerlendirmeleri ilettiklerini ve gerekli planlamaların yapılmasını beraberce sağladıklarını söyledi.

Özellikle yaz dönemlerinde sefer sayıları ve yoğunluk nedeniyle vatandaşlardan gelen uçuş sayılarının artırılmasına yönelik taleplerle sık sık karşılaştıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ben de bizzat sahada yaptığım ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinliyor ve bu talepleri olabilecek en makul ölçüde karşılamaya da gayret ediyorum. Çünkü, Türkiye'nin her noktasına uçuş sayılarının dengeli, etkin ve verimli bir şekilde yapılması için özel bir hassasiyet de gösteriyoruz. Bugün de somut veriler ışığında hava yolu işletmecilerimizin hangi hatlarda sefer artışı yapmaları ve uçuş saatlerini düzenlemeleri gerektiğini inceledik, değerlendirdik. Vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyamızdan gelen talepleri değerlendirdik."

"58 havalimanı ülkemizde halen hizmette"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de ruhsatlandırılmış 14 hava yolu işletmesinin faaliyet gösterdiğini ve bunlardan 4'ünün de iç hat yolcu seferleri gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkemizdeki hava yolu işletmelerinin filolarında 670 yolcu uçağıyla 139 bin 103 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bugün uçak başına ortalama 200 yolcu taşıyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik." diye konuştu.

20 Mayıs 1933'te, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresinin hizmete başlaması kararıyla birlikte 4 uçaklı ilk filonun Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladığını anlatan Uraloğlu, ilk uçuşunu 1933'te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postalarının bugün THY adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına aldığını belirtti.

İlk ticari havalimanının Ankara'da bugün Güvercinlik olarak bilinen alan olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu diyebiliriz. Ama bugün son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanı ülkemizde halen hizmette. 2018'de hizmete açtığımız İstanbul Havalimanımız Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürmeye de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ilk ticari uçuşun başladığı 1933'le 1938 yılları arasında yayınlanmış bir veri olmadığı için bu dönemdeki yolcu sayılarını bilemediklerini belirterek, "Ama 1939'da Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan ilk istatistiğe göre 1939'da 399 yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini öğreniyoruz. Bugünkü şartlarda 2 uçak kapasitesi bile değil diyebiliriz.1985 sonrasında ise dış hatlar yolcu sayısı iç hatlar yolcu sayısını geçiyor ve 1990 sonrasında dış hatlar yolcu sayısındaki yükselişin çarpıcı boyutlara ulaştığını da gözlemliyoruz." diye konuştu.

2002'de iç hatlarda yaklaşık 8 milyon 730 bin yolcu seyahat ederken, dış hatlardaki yolcu sayısının ise 25 milyonun üstüne çıktığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani, 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34 milyon yolcumuz bulunuyor diyebiliriz. Hava yolu yolcu sayımızın 2002'den itibaren Kovid-19 salgının etkilerini yaşadığımız 2020'ye kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli olarak arttığını görüyoruz. Tabii doğal olarak salgın etkisiyle bu yıllarda bir düşüş söz konusu. Ancak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'te 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış bulunuyoruz.

Yine, Türk hava sahasında 2023'te gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Böylece 2023'te Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçişi gerçekleşti. Bu yıl ve önümüzdeki dönemlerde bu istatistiklerin çok daha üzerinde değerlere ulaşacağımızı bu yıl sonunda yolcu sayımızın 236 milyonun, 2025'te de 250 milyonun üzerinde olacağını öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği 'Nereden nereye' ifadesinin en çarpıcı örneklerinden birinin de hava yolu sektörümüzdeki gelişime paralel olarak artan yolcu sayılarımızın olduğunu düşünüyorum."

"Bu senenin sonunda dış hatlardaki uçuş nokta sayımızı 349'a çıkarmış olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu artışlara paralel hem iç hem de dış hatlardaki uçuş sayılarımızda ve bu noktalara yapılan seferlerde artışlar olacağını söyledi.

Halihazırda iç hatlarda taşıyıcılar tarafından haftalık ortalama karşılıklı olarak 7 bin sefer, dış hatlarda ise ortalama 20 bin sefer gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin dış hatlarda sefer artışlarına nasıl yardımcı oluyorsak iç hatlarda da her zaman gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Örneğin uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık itibarıyla THY ile İstanbul-Sao Paolo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlıyoruz. Böylelikle, THY Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan THY 4 Aralık itibarıyla da İstanbul-Kuala Lumpur-Sydney hattında seferlere başlayacak. Bu yıl başlanan Melbourne seferlerinin ardından Sydney'de Avustralya kıtasında açacağımız ikinci yeni nokta olacak. Böylece bu senenin sonunda dış hatlardaki uçuş nokta sayımızı 349'a çıkarmış olacağız."

"2025 yaz sezonu için öncelikli ihtiyaç bulunan hatlarda işletmeler en kısa sürede fizibilite çalışmalarına başlayacak"

Abdulkadir Uraloğlu, iç hatlarda kara yolu veya trenle en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasındaki sabah-akşam her gün en az bir uçuşun olması ve bir önceki sezonda ortalama doluluğu yüzde 95'in üzerindeki hatlarda yeni bir planlamanın da konuşulduğunu belirtti.

2025 yaz sezonu için öncelikli ihtiyaç bulunan hatlarda işletmelerin en kısa sürede fizibilite çalışmalarına başlayacağını ve sefer sayılarını da artırmış olacaklarını söyleyen Uraloğlu, Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin yaptığı planlama doğrultusunda sefer sayılarını artırıp artırmadıklarının takipçisi olacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, 2024 yaz döneminde iç hat seferlerinde taşıyıcıların Türkiye geneli ortalama doluluğunun yüzde 85-90 seviyelerinde olduğu bilgisini vererek, bu seviyenin kış döneminde ise hareketliliğin azalmasına bağlı olarak yüzde 80-85 seviyelerine düşebildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantımızda yaptığımız değerlendirme sonucunda daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyoruz. Rize-Artvin Havalimanı- Antalya, Antalya- Bursa, Antalya- Erzurum, Antalya- Şanlıurfa, İzmir- Elazığ, İzmir- Nevşehir, İzmir- Sivas, İzmir-Şanlıurfa, Çukurova-Bursa, Çukurova- Samsun, Çukurova- Trabzon ve Çukurova- Van seferlerini başlatıyoruz. Bu seferlerle özellikle yeni açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iç hat uçuş ağını da genişletmiş olacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemi boyunca çokça talep edilen İzmir ve Antalya'yı, Anadolu'da; Bursa, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Elazığ, Şanlıurfa şehirlerimize bağlamış ve bazı hatların da sefer sayılarını inşallah artırmış olacağız."

"Vatandaşlarımıza en yakın zamanda yeni açılacak ve sefer artışı yapılacak iç hat sefer bilgilerini de vereceğiz"

Bakan Uraloğlu, toplantıda acil olarak talep edilen uçuş seferlerinin durumlarını da görüştüklerini kaydederek, özellikle İstanbul ve Ankara merkezli günde tek seferin olduğu ya da haftanın her günü seferlerin olmadığı illerdeki iç hat seferlerini hat bazlı değerlendirdiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de iç hatlarda buna benzer seferlerin hızla artacağına inandıklarını belirten Uraloğlu, "Hava yolu firmalarımız en kısa sürede fizibilite çalışmalarını tamamlayarak iç hat seferlerini hangi noktalarda ve kaç sefer artıracaklarını Bakanlığımıza bildirecekler. Bu çalışmanın ardından gerekirse bir kez daha işletmelerle bir araya gelerek yol haritamızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Böylece vatandaşlarımıza daha erişilebilir ve ulaşılabilir bir hava taşımacılığı sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de hava yolu taşımacılığında uygulanan tavan ücret uygulaması olduğunu kaydeden Uraloğlu, ağustostan bu yana bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması durumunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak tavan fiyat uygulamasına devam edildiğini söyledi.

Uraloğlu, toplantıda işletmelere tavan fiyat uygulamasına sıkı bir şekilde riayet edilmesi konusunun bir kez daha hatırlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantının tüm hava yolu şirketlerimiz ve havacılık sektörümüzün gelişimi adına verimli ve faydalı geçtiğini düşünüyorum. ve canı gönülden inanıyorum ki vatandaşlarımıza en yakın zamanda yeni açılacak ve sefer artışı yapılacak iç hat sefer bilgilerini de vereceğiz."