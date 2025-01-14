KKTC Bankacılarına Eğitim Desteği

Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği işbirliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bankacıların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitimlerin 33. dönemi tamamlandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, KKTC'li bankacılara özel düzenlenen eğitimler, bu yıl itibarıyla 18. yılına girdi. Bugüne kadar sunulan 250'ye yakın eğitimden 7 bine yakın bankacı faydalandı.

Sonbahar itibarıyla tamamlanan 33. dönem kapsamında KKTC'li bankacılara, Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi, Rapor Hazırlama Teknikleri, Yapay Zeka, Data Analitiği ve Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları, Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci, Genel Bankacılık, Yatırım Ürünleri ve Hesaplama Yöntemleri eğitimleri verildi. Bu dönemki eğitimlerden 247 bankacı yararlandı.

Sektör çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla taraflar arasında 2007'de başkent Lefkoşa'da imzalanan işbirliği protokolüyle başlatılan eğitimler, her yıl sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde yapılıyor.

Eğitimler, bankacılıkta değişen koşullar ve teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlar sonucunda 2020'den itibaren daha fazla bankacının katılımına olanak sağlayacak şekilde çevrim içi olarak sürdürülüyor.