KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Burada geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı var
KAHRAMANMARAŞ - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rakamlara baktığımızda burada büyük bir başarı vardır çünkü inanç vardır, vatan sevgisi vardır ve bu felaketleri aşarak geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı vardır" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ta iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Şehrin deprem süreci öncesi ve sonrası ekonomik durumları hakkında bilgiler alan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Buranın üretimi, oranın pazarı, oranın üretimi ve buranın pazarı birlikte bütün elimizdeki imkanları değerlendirerek bundan ekonomik, sosyal ve kültürel nasıl değerler çıkartabileceğimizi, bütün bu değerlerin birleştiğinde nasıl halklarımıza refah verebileceğimizi bunları en üst düzeyde değerlendirmek bizlerin görevi" diye konuştu.
"Burada büyük bir başarı var"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasına yaptığı konuşmada "Kahramanmaraş elbette özellikleri ile tanınan bir şehrimiz. Burada hem sanayi, hem tekstil hem tarım hem su ürünleri çeşitli alanlarda burada potansiyel var. Bu potansiyelin değerlendirilmesi iş inanına, esnafına büyük bir iş düşmektedir. Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki, global dediğimiz küresel ısınma, bunun getirdiği sıkıntılar rekabet ve Ukrayna Savaşları, pandemi, şu anda Gazze'de olan bitenler, denizlerde korsancılığı, enerji maliyetinde artışlar hepsi işimizi daha da zorlaştırmaktadır. Bu noktada son 5 yılda pandemiden tutun, Ukrayna savaşı ve enerji maliyetlerindeki artışlar, depremin etkileri ile de sanayide ve üretimde var olmak o kadar zor oldu. Rakamlara baktığımızda burada büyük bir başarı vardır çünkü inanç vardır, vatan sevgisi vardır ve bu felaketleri aşarak geleceğe emin adımlarla yürümenin azmi ve kararlılığı vardır" dedi.
"KKTC'ye Milli Savunma Sanayi yatırımı yapılabilir"
Hem Kahramanmaraş'ın hem de KKTC'nin üretim ve pazarlama imkanlarından yararlanılması çağrısında bulunan Tatar, "Buranın üretimi, oranın pazarı, oranın üretimi ve buranın pazarı birlikte bütün elimizdeki imkanları değerlendirerek bundan ekonomik, sosyal ve kültürel nasıl değerler çıkartabileceğimizi, bütün bu değerlerin birleştiğinde nasıl halklarımıza refah verebileceğimizi bunları en üst düzeyde değerlendirmek bizlerin görevi. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanının talimatları ile Milli Savunma Sanayisinde bir takım ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Milli Savunma Sistemlerine yatırımlar yapılabilir" şeklinde konuştu.
"Burada tarih ve kahramanlık var"
Deprem sonrası şehirde doğacak yatırımlarla bölgenin turizm ve kültür merkezi haline geleceğine inandığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kahramanmaraş kadim bir şehir ve bu şehre sizlerin sahip çıkması ile birlikte çok kısa sürede yapılan çalışmalarla dönüşüm projeleri ile ve tekrardan şehrimizi ihya ederek tarihi ile kültürü ile burada yaşanmışlıkları ile ve 6 Şubat'taki sizlerin kahramanlıkları ile buradan doğacak yeni anlayışın buranın turizm merkezi haline gelebileceğini göstermektedir. Burada tarih var, kahramanlık var ve 6 Şubat'ın bıraktığı o enkazdan daha güçlü çıkarak Kahramanmaraş'ın hem ekonomisi ile hem sanayisi hem de tarımı ile burada daha müreffeh yarınların yakalanacağına olan inancımı belirtip hepinizi kutlar tekrar Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104'ncü yılının hayırlı olmasını temenni eder, 6 Şubat'ta hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hepinize sabırlar ve baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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