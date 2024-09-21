KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor

KKTC\'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı. Bu sene 3'ncü kez yapılan ara zam sonrası asgari ücret 35.188 liraya yükseldi.

21.09.2024 08:43
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KKTC'de asgari ücrete bir zam daha yapıldı. Ülkede enflasyondan dolayı bu yıl asgari ücrete 3'ncü kez zam yapıldı.

YENİ RAKAM 35 BİN LİRAYI GEÇTİ

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede eylül ayından itibaren asgarİ ücretin yaklaşık yüzde 20 artırılarak 35 bin 188 liraya yükseltildiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 40 bin 436 TL olarak belirlendi.

2024 BAŞINDA 16 BİN LİRAYDI

Asgari ücret 2024'ün başında 16 bin lira olarak belirlenmişti, daha sonra ise mayıs ayında 29 bin liraya yükseltilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Asgari Ücret, Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar 'Yok artık' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüseyin Peynir:
    yavru vatan Kıbrıs kadar olamıyoruz. 10 3 Yanıtla
  • Gökhan Uyar:
    kiralar 350 sterlinden başlarsa domatesin kilosu 100 tl olursa normal 4 0 Yanıtla
  • şinasi Karaduman:
    ülkemizde böyle bir çalışma olsa biraz daha iyi nefes alırız 2 0 Yanıtla
  • tuba kolyiğit:
    Ben Kıbrıs'a gidiyorum 1 0 Yanıtla
  • ceysu:
    Paraya bak 2 katı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor - Son Dakika
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