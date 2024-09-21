KKTC\'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor

Ekonomi

KKTC'de asgari ücrete bir zam daha yapıldı. Ülkede enflasyondan dolayı bu yıl asgari ücrete 3'ncü kez zam yapıldı.

YENİ RAKAM 35 BİN LİRAYI GEÇTİ

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede eylül ayından itibaren asgarİ ücretin yaklaşık yüzde 20 artırılarak 35 bin 188 liraya yükseltildiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 40 bin 436 TL olarak belirlendi.

2024 BAŞINDA 16 BİN LİRAYDI

Asgari ücret 2024'ün başında 16 bin lira olarak belirlenmişti, daha sonra ise mayıs ayında 29 bin liraya yükseltilmişti.