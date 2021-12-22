Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret zammı için hükümetin arabuluculuğunda başlayan görüşmeler sona erdi. Yapılan son toplantıyı işveren tarafı terk etse de yeni yılın asgari ücreti belirlenerek açıklandı.
Buna göre KKTC'de asgari ücret 1 Ocak 2022'den itibaren saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık bin 615.38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret açıklanmış, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkemizde 2022 yılında asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.
Son Dakika › Ekonomi › KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam - Son Dakika Ekonomi