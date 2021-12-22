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KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam - Son Dakika

KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam

22.12.2021 15:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni yıla kısa bir süre kala 2022 yılı asgari ücret miktarı belirlendi. KKTC'de 2022 yılı asgari ücret brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret zammı için hükümetin arabuluculuğunda başlayan görüşmeler sona erdi. Yapılan son toplantıyı işveren tarafı terk etse de yeni yılın asgari ücreti belirlenerek açıklandı.

YENİ ÜCRET NET 6 BİN 90 TL OLDU

Buna göre KKTC'de asgari ücret 1 Ocak 2022'den itibaren saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık bin 615.38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET 4.253 TL OLDU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret açıklanmış, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkemizde 2022 yılında asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam

Asgari Ücret, Türk Lirası, Kıbrıs, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam - Son Dakika
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