KKTC'ye Ulaşım Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC'ye Ulaşım Kolaylaşıyor

08.07.2025 12:59
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THY ve AJet, 'Ada Kıbrıs' projesi ile İstanbul-KKTC arası günlük iki sefer başlatıyor.

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Ada Kıbrıs" projesi çerçevesinde, AJet markası ile İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceklerini belirterek, "Bu iki seferde tek yön 6 bin Türk lirası tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

THY ve AJet, KKTC'nin tanıtımı, markalaşması, turistik bir çekim merkezi haline gelmesi ve turizmde hak ettiği yere ulaşması için gökyüzünden yeryüzüne uzanan adımlar atıyor.

KKTC'nin "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında, erişilebilir ulaşım alternatiflerinin çeşitlendirilmesi, bölgesel istihdam ve tanıtım konularında destek sağlanacak.

KKTC vatandaşı 60 genç, kabin memuru olarak AJet bünyesine katılacak. Hem bölge ekonomisine destek hem de gençlere uluslararası havacılıkta kariyer fırsatı sunulacak.

AJet filosundaki iki uçakta "Ada Kıbrıs" logosu kullanılacak. Kuzey Kıbrıs'ın turizm markası gökyüzüne taşınarak uçaklar birer tanıtım platformuna dönüşecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imza altına alınan anlaşmanın KKTC'nin turizmde uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

"Ada Kıbrıs'ın ana aktörü olmak için bir araya geldik"

Törende konuşan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, işbirliği anlaşmasının önemine dikkati çekerek, "KKTC'nin geleceğine yön verecek çok kıymetli bir proje olan Ada Kıbrıs'a, Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak desteğimizi imza altına almak ve Ada Kıbrıs markasının ana aktörü olmak için bir araya geldik. Bu anlaşmayı sadece bir tanıtım hamlesi değil, iki kardeş ülke arasındaki köklü bağların, dostluğun ve ortak geleceğe duyulan inancın somut bir göstergesi olarak görüyoruz." dedi.

THY ve AJet olarak bu projeye verdikleri destekten gurur duyduklarını ifade eden Bolat, Kuzey Kıbrıs'ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve gastronomik zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmayı hedeflediklerini anlattı.

Bolat, Kuzey Kıbrıs'ı turizmde hak ettiği konuma taşımak ve "Ada Kıbrıs" projesi çerçevesinde, AJet markası ile İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceklerini aktararak, "Bu iki seferde tek yön 6 bin Türk lirası tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

"Ada Kıbrıs" Londra'da tanıtılacak

Ahmet Bolat, proje kapsamında İngiltere'den KKTC'ye turist çekmek için 26 Temmuz 2025'te Londra'da "Ada Kıbrıs" projesinin tanıtımını yapacaklarını duyurdu. Bolat, Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı Ada'ya özel bir tarife planlayacaklarını belirtti.

Tanıtım için projeye medya, iş ve sanat dünyasından temsilcileri de entegre ettiklerini söyleyen Bolat, KKTC'ye yapacakları ziyaretler sayesinde Kuzey Kıbrıs'ın sahip olduğu değerlerin hem içerik üretimiyle hem de yatırım potansiyeliyle öne çıkarılmasına destek vereceklerini dile getirdi.

Bolat, uçuşların yalnızca insanları bir noktadan diğerine ulaştırmakla kalmadığını, umutları, hayalleri, fırsatları da taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle daha önce açmış olduğumuz KKTC'de gençlerimizin Ajet bünyesinde kabin memuru olarak görev almalarını sağlayacak projeye de devam ediyoruz. Şu ana kadar sınavlardan geçen eğitimleri tamamlayan arkadaşlarımız da bugün yarın görevlerde başlıyorlar. Bu gençler sadece gökyüzündeki profesyoneller değil aynı zamanda Ada'nın sesi ve yüzü olacaklardır. Ajet markamızın kabinine (KKTC vatandaşı) 60 gencimizi veya başvuru olursa daha fazlasını da almak üzere bir projemiz var."

Bu arada, THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Şekib Avdagiç, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Hizmet İhracatçıları Birliğinden iş insanları, influencerlar ile THY ve AJet üst yönetiminin bulunduğu heyet "Ada Kıbrıs" logosu bulanan uçakla İstanbul'dan KKTC'ye giderek, törene katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKTC'ye Ulaşım Kolaylaşıyor - Son Dakika

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