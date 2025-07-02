KOBİ'ler için özel kredi talepleri! - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'ler için özel kredi talepleri!

02.07.2025 12:27
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ATO Başkanı Baran, KOBİ'lerin kredi kısıtlamalarından muaf tutulmasını ve desteklenmesini istedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bankalara getirilen kredi büyümesi kısıtlamalarından KOBİ'lerin muaf tutulmasını ve bu işletmelere özel seçici ve hedef odaklı kredi uygulamalarının başlatılmasını istedi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısı kuruluşun Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, KOBİ'lerin Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,7'sini oluşturduğunu söyledi. Toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70'inin, toplam cironun ise yarısının bu işletmeler tarafından sağlandığı bilgisini veren Baran, ihracatın yaklaşık yüzde 40'ının KOBİ'lerce yapıldığını aktardı.

Baran, "KOBİ ihracatının son 20 yılına baktığımızda 20 milyar dolar fazla vererek, dış ticaret dengesine hep olumlu katkı sunduklarını görüyoruz. Mevcut koşullar tüm şirketleri finansmana erişimde olumsuz etkilese de en çok sıkıntıyı ekonomimizde önemli bir yeri olan KOBİ'lerimiz çekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"KOBİ tanımı güncellenmeli"

Baran, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının, iş dünyasının en temel ve öncelikli beklentileri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"KOBİ'lerimizin bankalara getirilen kredi büyümesi kısıtlamalarından muaf tutulması ve KOBİ'lere özel seçici ve hedef odaklı kredi uygulamaları başlatılması gerekiyor. Bu tür adımlar, ekonomimizin can damarını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi güçlendirirken ekonomik büyümeye ve istihdam artışına da katkı sağlayacaktır."

Mevzuat gereği 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan girişimlerin KOBİ olarak kabul edildiğini hatırlatan Baran, bu tanımın da güncellenmesi talebinde bulundu.

Baran, finansmana erişimin kolaylaştırılmasını istediklerini ancak burada kaynak israfına karşı olduklarını ifade ederek, KOBİ'lerin maliyetlerini düşürücü, verimliliklerini artırıcı her türlü dönüşüm için desteklenmesinin önem taşıdığını anlattı.

"Ekonomik veriler açısından iyimser ancak temkinliyiz"

Dünyada yaşanan gelişmelerin, savaş ve çatışmalar ile küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ekonomileri derinden etkilediğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bu süreçte, ekonomik veriler açısından iyimser ancak temkinliyiz. Geçen sene bu zamanlar, yüzde 75 civarında olan yıllık enflasyonun yüzde 35'lere kadar inmesini olumlu buluyoruz ancak kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için daha yolumuz olduğunun farkındayız."

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'ler için özel kredi talepleri! - Son Dakika

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