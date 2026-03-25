KOBİ'ler ile Güçlü Türkiye Vurgusu

25.03.2026 11:51
Elif Ufluoğlu, KOBİ'lerin yenilikçilik ve işbirliği ile Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, dünyada rekabetin yalnızca büyük şirketler arasında değil, artık ekosistemler arasında da yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin bu rekabette güçlü bir konuma ulaşmasının yolu yenilikçi, teknoloji üreten ve işbirliği kültürünü benimsemiş güçlü KOBİ'lerden geçiyor." dedi.

Ufluoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi'ndeki 21. KOBİ Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretim gücünün yalnızca büyük şirketlerden geçmediğini, memleketine değer katmak için çalışan KOBİ'lerin başarısından doğduğunu söyledi.

Dünyada rekabetin yalnızca büyük şirketler arasında değil, ekosistemler arasında yaşandığını vurgulayan Ufluoğlu, "Türkiye'nin bu rekabette güçlü bir konuma ulaşmasının yolu yenilikçi, teknoloji üreten ve işbirliği kültürünü benimsemiş güçlü KOBİ'lerden geçiyor. Savunma sanayisi ise bu ekosistemin en stratejik alanlarından biri. Son yıllarda savunma sanayisinde elde edilen başarılar hepimiz için büyük gurur kaynağı. Bu başarının sürdürülebilir olması, güçlü bir tedarik zinciri ve güçlü bir KOBİ ekosisteminden geçmektedir." diye konuştu.

Ufluoğlu, savunma sanayisinin yalnızca ana yüklenici firmalarla değil, onlarla birlikte çalışan yetkin ve güçlü KOBİ'lerle mümkün olduğunu dile getirdi.

Ana yüklenici firmalarla KOBİ'ler arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin yerli üretim kapasitesini artıracağını ifade eden Ufluoğlu, "Bu işbirliği teknoloji gelişimini hızlandıracak ve Türkiye'yi küresel rekabet gücünde daha da ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ufluoğlu, Türkiye'nin geleceğinin üreten, yenilikçi, teknolojiyi geliştiren ve birlikte büyüyebilen güçlü KOBİ'lerle şekilleneceğini kaydetti.

"KOBİ'ler bir arada daha güçlü hale gelecek"

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, en önemli hedeflerinin KOBİ'ler ve ana yüklenicilerle beraber entegrasyon olduğunu bildirdi.

Ana yüklenicilerin ve KOBİ'lerin bu güçlü yapılanmaları destekleyici kurumlar olarak rol alacaklarına dikkati çeken Yarsan, "KOBİ'lerimizin en önemli avantajı, esnek kabiliyetleri ve üretim yeteneklerine sahip olmalarıdır. Yapılarındaki nitelikli mühendislik yapıları ve hızlı hareket etmeleri bizi oldukça desteklemektedir. Bu hızlı adaptasyon ve diğer süreçlerle KOBİ'ler bir arada daha güçlü hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Yarsan, ana yüklenicilerin Türkiye'de rol değiştiren, yeni yapılara atak sağlayan bir yapıya dönüştüğünü, ülkenin büyüyen yapısı içinde KOBİ'lerin de gerekli rolleri alması gerektiğini anlattı.

KOBİ'lerin bunu yapmak için hazır olduğunu vurgulayan Yarsan, KOBİ Zirvesi ile ana yüklenici ve diğer şirketlerin başarılı şekilde bunları sağlayacağını söyledi. Yarsan, "Savunma sanayisinin ve havacılığın büyüyen yapısı içinde KOBİ'lerimizin güçlü olması bizleri de daha güçlü kılmaktadır." dedi.

Teknolojik bağımsızlığın önemi

Teknokent Havacılık, Uzay ve Güvenlik Kümelenmesi Derneği (TSSK) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Öktem de teknolojik bağımsızlığın, ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında her zamankinden daha önemli bir konuma geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik bağımsızlığı elde etmenin en önemli unsuru, mühendislik ve özgün tasarıma dayalı üretimdir. Bu konuda uzmanlaşmış insan gücü, üniversitelerdeki akademisyenlere ve altyapı imkanlarına kolay ulaşım imkanlarıyla derneğimizi oluşturan ve çoğunluğu KOBİ olan teknokent şirketleri ve AR-GE merkezleri bu bağlamda öne çıkmaktadır."

Kaynak: AA

