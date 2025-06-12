KOBİ'lere ABD Fırsatları Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'lere ABD Fırsatları Bilgilendirmesi

12.06.2025 12:58
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İzmir'de KOBİ'lere ABD ticaret ve yatırım fırsatları hakkında konferans düzenlendi.

İzmir'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları konusunda bilgi verildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Avrupa İşletmeler Ağı tarafından İZTO Meclis Salonu'nda "Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konferansı" gerçekleştirildi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, konferansın açılışında KOBİ'lere uluslararası alanda daha güçlü şekilde varlık gösterebilmeleri için her zaman destek olduklarını söyledi.

Küresel tedarik zincirlerinin salgın ve bölgesel savaş tehditlerinin ardından dönüşüm geçirdiğine işaret eden Gökgöz, "Bu nedenle çok uluslu şirketler, pazarlara yakınlığı her zamankinden daha çok önemsiyor. Şirketler, denizaşırı üretim faaliyetlerini yeniden konumlandırmak ve tedarik üstlerini güvence altına almak için alternatif yerler aramaktadır. Türkiye, çok uluslu şirketlerin tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmeleri ve güvence altına almaları için cazip yer olarak öne çıkıyor. KOBİ'lerimiz, potansiyelin değerlendirilmesi için önemli rol oynayacaktır." dedi.

Gökgöz, ABD'nin Türkiye'nin önemli ikinci pazarı olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"ABD ihracatındaki payımız her sene artma eğiliminde. 2024'te Amerika'ya toplam ticaret hacmimiz 33 milyar dolar. 340 milyon nüfuslu bir ülke göz önüne alındığında bu, ihracat anlamında önümüzde gideceğimiz çok yolun olduğunu bize göstermektedir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ABD, KOBİ'lerimiz için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Ticaret ve yatırım açısından ABD pazarında yer edinmek isteyen KOBİ'lerimizin önünde birçok fırsat ve potansiyel bulmaktadır. Bu nedenle KOSGEB olarak ABD pazarında daha yakın işbirlikleri kurabilmesi için KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız."

ATIC Başkanı Erden Bilginer de Amerika'da Türkiye'ye karşı ilgi gösterildiğini belirtti.

ABD'nin birçok şehrinde gezi ve incelemelerde bulunduklarını anlatan Bilginer, "Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için ABD'de önemli fırsatlar var. Amacımız, KOBİ'lerin ihracat yapması ve yapanların ise ihracatını artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyen ve uzmanlar, ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları, gümrük işlemleri ve pazarlama stratejileri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere ABD Fırsatları Bilgilendirmesi - Son Dakika

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