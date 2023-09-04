Bakan Şimşek'ten KOBİ'lerin kredi garanti limitinin artırılmasına ilk yorum: Kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize edeceğiz - Son Dakika

Bakan Şimşek'ten KOBİ'lerin kredi garanti limitinin artırılmasına ilk yorum: Kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize edeceğiz

Son Güncelleme: 04.09.2023 11:41

KOBİ'lerin kredi garanti limitinin 150 milyon TL'ye, büyük işletmelerin ise 500 milyon TL'ye yükseltilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" dedi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ve büyük işletmelerin kredi garanti limitleri artırıldı. Buna göre bir KOBİ'nin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limiti 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarılırken bu rakam KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltildi. Karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

"KAYNAKLARIMIZI YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACATA KANALİZE EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttik. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Kobi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten KOBİ'lerin kredi garanti limitinin artırılmasına ilk yorum: Kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten KOBİ'lerin kredi garanti limitinin artırılmasına ilk yorum: Kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize edeceğiz - Son Dakika
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