Koç Bakır Kablo, Afrika'daki Etkinliğini Artırmayı Hedefliyor

Koç Bakır Kablo, 2025-2026 döneminde ihracat hacmini artırarak Afrika'daki etkinliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Bakır Kablo, Afrika kıtasının enerji ve altyapı dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor.

Afrika'da 15 ülkeye ihracat yapan şirket, özellikle düşük, orta ve yüksek gerilim kablolarıyla kıtadaki büyük projelerde çözüm ortağı olarak yer alıyor. Gana Ulusal Elektrifikasyon Projesi, Kenya Rüzgar Enerjisi Projeleri, Nijerya Metro Altyapı Sistemleri ile Cezayir Doğalgaz Santrali Genişletmeleri, Koç Bakır Kablo'nun yer aldığı projeler arasında bulunuyor.

İhracat yapılan Afrika ülkeleri arasında Cezayir, Fas, Tunus, Nijerya, Gana, Kenya, Tanzanya, Güney Afrika, Senegal, Fildişi Sahili, Kongo, Etiyopya, Uganda, Mozambik, Angola, Gine ve Burkina Faso yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Bakır Kablo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koç, Afrika'nın gelecek 10 yılda enerji altyapısına 1 trilyon doların üzerinde yatırım planladığını belirterek, "Afrika, toplam ihracatımızın yüzde 58'ini oluşturuyor. Sadece ürün değil, aynı zamanda mühendislik desteği sunarak projelere stratejik katkılar sağlıyoruz. 2025-2026 döneminde ihracat hacmini artırarak Afrika'daki etkinliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, ayrıca Fas'taki 9 milyar dolarlık dünyanın en büyük yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali projesinde Türk malı solar kablolarla yer aldıklarını vurgulayarak, santralin 1,7 milyon kişiye elektrik sağlama kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.