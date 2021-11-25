Koç Holding, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlarına yönelik tepki çeken bir uygulamaya imza attı.
Koç Holding bünyesinde bulunan şirketler, aşı olandan da olmayandan da 2 günde 1 test istemeye başladı. Tüm çalışanlara zorunlu kılınan uygulama kapsamında, test yaptırmayanların iş yerlerine alınmayacağı ve mazeretsiz devamsızlık kabul edileceği belirtilerek disiplin soruşturması başlatılacağı söylendi.
Koç Holding'e bağlı olan ve seyahat acentesi olarak hizmet veren Setur'un çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. "PCR beyanı ibraz etmeyi reddeden, aşılarını tamamlamamış çalışma arkadaşlarımız için Ekim ayında beklediğimiz süreçleri uygulamaya devam edeceğiz." diye başlayan bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Tüm bu bilgiler doğrultusunda 29 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren;
Test yaptırmayanları işiyle tehdit eden Koç Holding'in bu uygulaması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce tweet atan vatandaşlar, şirkete ateş püskürdü. "KoçHoldingHaddiniBil" etiketi kısa sürede TT oldu.
İşte söz konusu tweetlerden bazıları;
Son Dakika › Ekonomi › Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! - Son Dakika Ekonomi