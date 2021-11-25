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Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! - Son Dakika

Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!

25.11.2021 11:45

Koç Holding'in çalışanlarına koronavirüs testini zorunlu tutması tepkilere neden oldu. Holding bünyesinde bulunan şirketlerin işçilerden 2 günde 1 test istediği, test yaptırmayanların iş yerine alınmayacağı ve haklarında disiplin soruşturması başlatılacağı söyleniyor. Sosyal medyada da TT olan konu sonrası, birçok kullanıcı Koç Holding'e ateş püskürüyor.

Koç Holding, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlarına yönelik tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

2 GÜNDE 1 TEST

Koç Holding bünyesinde bulunan şirketler, aşı olandan da olmayandan da 2 günde 1 test istemeye başladı. Tüm çalışanlara zorunlu kılınan uygulama kapsamında, test yaptırmayanların iş yerlerine alınmayacağı ve mazeretsiz devamsızlık kabul edileceği belirtilerek disiplin soruşturması başlatılacağı söylendi.

ÇALIŞANLARA BİLGİLENDİRME

Koç Holding'e bağlı olan ve seyahat acentesi olarak hizmet veren Setur'un çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. "PCR beyanı ibraz etmeyi reddeden, aşılarını tamamlamamış çalışma arkadaşlarımız için Ekim ayında beklediğimiz süreçleri uygulamaya devam edeceğiz." diye başlayan bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Tüm bu bilgiler doğrultusunda 29 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren;

  • 2 doz Covid-19 aşısını tamamlamayan ve iş yerinde çalışmakta olan çalışma arkadaşlarımızın mesaisine başlamadan 48 saat içerisinde (2 günde 1) PCR testini yaptırarak, test sonuç belgesini iş yeri hemşiremizle s.....@setur.comt.tr adresinden paylaşmaları gerekmektedir.
  • PCR testi gerekliliğinin yerine getirilmemesi ve sonuçların ibraz edilmemesi durumunda çalışanlar iş yerlerine alınmayacak, işe gelinmeyengünler mazeretsiz devamsızlık olarak sayılacak ve disiplin süreci başlatılacaktır.
  • Aşısını tamamlamayan çalışma arkadaşlarımızın çalışma alanına girebilmeleri için PCR testini yaptırarak iş yerine gelmeden önce test sonuç belgesini iş yeri hemşiremizle s.....@setur.comt.tr adresinden paylaşmaları gerekmektedir. Böylece çalışma alanına girebilmeleri için giriş kartları idari işler tarafından aktive edilecektir.
  • Ayrıca 2 doz Sinovac aşısından 3 ay sonra 3. doz aşı yapılmaz ise kişiler HES sisteminde aşısız görünmektedir. 3. doz aşıyı Sinovac veya Biontech olabilirsiniz işyeri hekimlerimizin görüşü koruyuculuğu nedeniyle 3. doz aşının Biontech olması yönündedir. Aksi halde aşısız görünen kişilerden de PCR talep edilecektir. "
Binlerce tweet atıldı! Koç Holding'in çalışanlarına yönelik başlattığı uygulamaya tepki yağıyor

TEPKİ YAĞIYOR

Test yaptırmayanları işiyle tehdit eden Koç Holding'in bu uygulaması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce tweet atan vatandaşlar, şirkete ateş püskürdü. "KoçHoldingHaddiniBil" etiketi kısa sürede TT oldu.

İşte söz konusu tweetlerden bazıları;

Binlerce tweet atıldı! Koç Holding'in çalışanlarına yönelik başlattığı uygulamaya tepki yağıyor
Binlerce tweet atıldı! Koç Holding'in çalışanlarına yönelik başlattığı uygulamaya tepki yağıyor
Binlerce tweet atıldı! Koç Holding'in çalışanlarına yönelik başlattığı uygulamaya tepki yağıyor
Binlerce tweet atıldı! Koç Holding'in çalışanlarına yönelik başlattığı uygulamaya tepki yağıyor
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!

Koronavirüs, Koç Holding, PCR Testi, Setur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! - Son Dakika
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