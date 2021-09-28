Koç Topluluğu'nun salgından önce 97 bin olan istihdamı 110 binin üzerine çıktı

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye'de ve dünyada dev firmaların istihdamı durdurduğu bir dönemde Koç Topluluğu'nun tam tersi bir karar aldığını belirterek, "2020 yılı boyunca istihdamı koruduk. Pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün hastanelerimiz, vakıflarımız ve üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Koç Holding açıklamasına göre, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Bizden Haberler Söyleşileri"nin konuğu Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkol, "Türkiye'de ve dünyada dev firmaların istihdamı durdurduğu bir dönemde Koç Topluluğu tam tersi bir karar aldı. 2020 yılı boyunca istihdamı koruduk. Ayrıca gururla ifade etmek isterim ki pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün hastanelerimiz, vakıflarımız ve üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı. Pandeminin başlamasından bu yana 130 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı temizleyecek kadar dezenfektan kullandık. Bugüne kadar topluluğumuzda 320 bin PCR ve antijen testi yapılmış ve yapılmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Çift doz aşılamada Türkiye ortalamasının yüzde 15 üzerindeyiz"

Çalışan deneyimi uygulamalarının önemli bir diğer konu olduğunu belirten Akkol, çalışma arkadaşlarının ihtiyaçlarının birbirinden çok farklı olduğunu aktardı.

Akkol, şunları kaydetti:

"Bunun için 30 farklı 'persona' belirledik ve nabız anketleri düzenledik. Pandeminin başlangıcından bu yana Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, 20 bin çalışma arkadaşımıza 100 milyon liralık maddi destek sağladı. Yine pandeminin ilk haftalarında kimse hastaneye gitmek istemediği için 20'den fazla branşta online doktor hizmetini anında devreye aldık. Çünkü buna hazırdık. Koç Topluluğu Spor Kulübümüz 1200'den fazla online etkinlik gerçekleştirdi. Bunlar 3,5 milyon kez izlendi. KoçAilem pandeminin ilk günlerinde ücretsiz teslimatla kampanyalar yaptı. Ayrıca, 30 bin çalışma arkadaşımıza ücretsiz internet hizmeti verildi.

Önlemlerimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Bazı ülkeler ve kurumlar önlemleri gevşetse de biz gevşetmedik. Şu anda tek doz aşılama oranımız yüzde 93, çift doz aşılanma oranımız yüzde 84. Çift doz aşılamada Türkiye ortalamasının yüzde 15 üzerindeyiz."

"Topluluğumuz, dünyanın en iyileri arasında yer alıyor"

Özgür Burak Akkol, pandemi ile birlikte uzaktan çalışma konusunda çok hızlı bir süreç yaşandığını aktararak, "Biz pandemiden 4 yıl önce 3-4 organizasyonumuzda uzaktan çalışmanın pilot uygulamalarını gerçekleştirmiştik. Elbette genele yayılımda eksiklikler vardı. Pandemiyle birlikte bu süreç çok hızlanmış oldu. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 83'ü 'uzaktan çalışma ile verimliliğinin arttığını' söylüyor ki çok kuvvetli bir oran. Geri kalan yüzde 17'si verimliliğinin benzer olduğunu söylüyor. Diğer yandan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 80'i, yani her 10 çalışma arkadaşımızdan 8'i çalışma motivasyonunun arttığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Yöneticilerin de yüzde 81'inin bu süreçten memnun olduğunu belirten Akkol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekiplerinin verimliliğinin arttığını düşünüyorlar. Dolayısıyla hem çalışma arkadaşlarımız hem yöneticilerde bir memnuniyet var, uzaktan çalışmayı istiyorlar. Ama bu anketleri cevaplayan aynı çalışma arkadaşlarımızın yüzde 71'i, yani 10 çalışma arkadaşımızın 7'si hem sosyalleşme hem de yönetici- çalışan veya ekip lideriyle olan etkileşim için ofise de gitmek istiyor. Dolayısıyla iki farklı veri var. İşte biz bunun için modelimize hibrit çalışma diyoruz. Hem görevi ve sektörü uygun olan çalışma arkadaşlarımızın uzaktan çalışması lazım ama ofislere gelmek, fiziksel etkileşim, takımlarla bir arada olmak da çok kıymetli. Bizim modelimiz bu iki unsuru beraber içeriyor. Ayrıca, çalışma arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için de aksiyonlar alıyoruz.

Topluluk standardı olarak evden çalışan arkadaşlarımızın günlük öğle yemeği ücretlerini ve aylık internet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bir rezervasyon sistemiyle farklı ofislerden çalışabileceği uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Sancaktepe'deki Ford Otosan'da çalışan bir arkadaşımız belirli kurallar dahilinde Bağlarbaşı'ndaki Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde çalışabilecek. Sütlüce'de oturan bir arkadaşımız da Yapı Kredi'de çalışsa bile Arçelik'in ofisinden istifade edebilecek. Pandeminin başında dünyadaki pek çok şirketten de önce 'uzaktan çalışma pandemiden sonra da kalıcı olacak' dediğimizde çok ses getirmişti. Gelinen noktada Topluluğumuz dünyanın en iyileri arasında yer alıyor."