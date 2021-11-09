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Koç Topluluğu yeni markası Sendeo ile dağıtım ve teslimat sektörüne giriyor - Son Dakika

Koç Topluluğu yeni markası Sendeo ile dağıtım ve teslimat sektörüne giriyor

09.11.2021 12:18
Koç Topluluğu yeni markası Sendeo ile dağıtım ve teslimat sektörüne giriyor

Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, "Eylül 2021 itibarıyla, 16 şehirde faaliyet gösteriyoruz.

Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, "Eylül 2021 itibarıyla, 16 şehirde faaliyet gösteriyoruz. 2022 yılı itibariyle ise 81 ilin tamamında olmayı 2025 yılına kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Koç Topluluğu'nun dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren ve son noktaya dağıtım yapan yeni markası Sendeo, çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, Sendeo'nun 7/24 hizmet anlayışı, müşteri odaklı yaklaşımı, teknolojik altyapısı, dinamik ve cesur bakış açısıyla sektörde fark yaratacağını söyledi.

Sendeo'nun ilk etapta Aygaz'ın bir kurum içi girişimcilik örneği olarak Aykargo ismiyle faaliyete başladığını ve eylül ayı itibarıyla Sendeo ismiyle yolculuğuna devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği'nin (KARİD) verilerine göre salgın döneminde her gün 10 milyon adrese ulaşıldı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Sendeo olarak müşteri odaklı ve müşteri memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Müşteri beklentilerini karşılamanın yolu özveriden geçiyor. Bunu sağlamak için de 'Mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri' prensibiyle çalışıyoruz. Dağıtım ve teslimat gibi emek yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir ekip olarak, müşteri odaklı bakış açımızla, sahip olduğumuz insan kaynağı, teknoloji ve operasyonel kalitemizle sektörde fark yaratacağımıza inanıyoruz."

Şahin, son noktaya teslimat operasyonunda yenilikçi bir anlayışı benimsediklerini ifade ederek, "Şubeler yerine dağıtım merkezlerimiz olacak. Gönderilerin tümü dağıtım merkezlerimizden direkt olarak müşterilerimizin yönlendirdiği adreslere teslim edilecek. Bu sayede gönderileri, müşterilerimizin istediği gibi, mutlulukla ve güvenle teslim edeceğiz." diye konuştu.

"2022'de toplam istihdam 2 bin 500'e ulaşacak"

Özgün Şahin, operasyonel mükemmeliyeti sağlamak için istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Şu anda saha ve ofis olmak üzere 400 kişilik bir ekibiz. 2022'de toplam istihdamımızı 2 bin 500'e çıkartmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımıza katma değer sağlayacak eğitimler ve uygulamaları hayata geçirerek hem sektördeki varlığımızı güçlendireceğiz hem de ekibimizi büyütmeye aralıksız devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sendeo, sahip olduğu ve geliştirmeye devam ettiği teknolojik altyapısıyla hem müşterilerinin hem de saha operasyon sorumlularının hayatını kolaylaştırdığını aktaran Şahin, markanın teknoloji yatırımlarıyla fark yaratacağını söyledi.

Şahin, "Saha operasyon ekipleri ve müşteri uygulamalarını proaktif olarak birbiriyle konuşturup teslimat sürecini müşterimiz tarafından şeffaflıkla izlenebilir hale getirmek için çalışıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde mevcut iş süreçlerimizin yüzde 50'sini otomasyon sistemlerle yönetmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Whatsapp hattı ve canlı destek sistemiyle Sendeo müşterilerinin günün her saati gönderileri hakkında karşılarında bir muhatap bularak bilgi alabileceklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Böylece yanıtsız çağrılar ya da uzun hatta beklemelerin önüne geçilmiş olacak. Sektörün yeni oyuncusu, 2022'nin ilk çeyreğinde hayata geçireceği web aplikasyonuna kaydolan müşterilerine gönderi takibi, gönderilerin hangi saat aralığında teslim edileceği, gönderi teslim edildikten sonra saha operasyon sorumlusunun ve Sendeo'nun değerlendirilmesi gibi başlıklara kolaylıkla ulaşabilme imkanı sunuyor. Web aplikasyonu sayesinde Sendeo müşterileri, güvenli teslimat hizmeti kapsamında kendilerine teslimatı gerçekleştirecek saha operasyon sorumlusunu tanıtan bilgilere de ulaşmanın yanı sıra, harita üzerinden adreslerini seçerek kendilerine en yakın alternatif teslimat noktalarını da listeleyebilecek."

Sendeo'nun, saha ekipleri için geliştirdiği ve gelecek ay hayata geçecek olan "Saha Operasyon Sorumlusu Uygulaması" ile adreslerin bulunmasını kolaylaştıracaklarını ayrıca çalışanlarına dağıtım sırası oluşturma imkanı sağlayacak ve mesafeleri kısaltacak öneriler sunulacağını dile getirdi.

"2025 yılına kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz"

Sendeo Genel Müdürü Şahin, operasyonel kaliteye odaklandıklarını ve bunu geliştirmek için yatırımlara başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eylül 2021 itibarıyla, 16 şehirde faaliyet gösteriyoruz. 2022 yılı itibariyle ise 81 ilin tamamında olmayı 2025 yılına kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın yüzde 40'ını teknoloji ve otomasyonumuzu geliştirmek için, yüzde 30'unu müşteri deneyimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerimizde, yüzde 30'unu ise tüm iş süreçlerimizin ve operasyonumuzun ülkeye yaygınlaştırılmasında kullanmayı planlıyoruz."

Sendeo'nun 2022 yılının ikinci yarısından sonra Ford E-Transit'in araçlarını filosuna katarak teslimatlarını sıfır emisyonla sağlacağını bildiren Şahin, dağıtım ve teslimat sektöründeki hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Girişimcilik, Türkiye, Yatırım, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Topluluğu yeni markası Sendeo ile dağıtım ve teslimat sektörüne giriyor - Son Dakika Ekonomi


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