Yeni sezon öncesi balıkçılara destek - Son Dakika
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Yeni sezon öncesi balıkçılara destek

12.08.2022 10:02
Yeni sezon öncesi balıkçılara destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Perşembe günü başlayacak deniz sezonu için gerekli şartları taşıyan balıkçılara destek paketi dağıtacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Perşembe günü başlayacak deniz sezonu için gerekli şartları taşıyan balıkçılara destek paketi dağıtacak.

Sanayi, teknoloji ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra Karadeniz ve Marmara Denizine kıyısı ola Kocaeli'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı olarak ilan etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya genelinde balık tüketiminin artırılmasına yönelik tavsiyede bulunulması balıkçılığın önemini ortaya koyarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni sezon öncesi balıkçıları sevindirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerekli şartları taşıyan tekne sahiplerine bakım malzemesi (tekne macun ve boyası), koruyucu ekipman (balıkçı tulumu) ve Türk bayrağından oluşan destek paketi dağıtımı yapılacak.

Destekten yararlanmak isteyen balıkçıların 15 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30'a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunması gerekiyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Kocaeli, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni sezon öncesi balıkçılara destek - Son Dakika

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