Kocaeli İhracatı Yüzde 18.5 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli İhracatı Yüzde 18.5 Arttı

19.07.2025 11:19
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Kocaeli, yılın ilk yarısında 11.7 milyar dolar ihracat yaparak İstanbul'un ardından ikinci sırayı aldı.

Sanayi kenti Kocaeli, yılın ilk yarısında 11 milyar 746 milyon 881 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli, ihracat liginde yılın ilk yarısını İstanbul'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Kentin geçen yılın ocak-haziran döneminde 9 milyar 913 milyon 837 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5 artarak 11 milyar 746 milyon 881 bin dolara ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında İstanbul dışında 10 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşan tek şehir olan Kocaeli, ülke ihracatına yüzde 9 katkı sağladı.

İhracatın dinamosu otomotiv sektörü

Kentin bu dönemdeki ihracatının yüzde 53,2'sine denk gelen 6 milyar 258 milyon 725 bin dolarlık kısmını, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün 2024'ün ilk yarısında 4 milyar 266 milyon 738 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 46,7 artış gösterdi.

Kimya endüstrisinin ihracat performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 10 gerilese de 2 milyar 672 milyon 235 bin dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 627 milyon 247 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşirken, bunu 584 milyon 392 bin dolarlık dış satım ile çelik, 449 milyon 320 bin dolarlık ihracatla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

173 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk yarısında 173 ülke ve özerk bölgeye ürün sevkiyatı yapıldı.

Bu dönemde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 milyar 328 milyon 186 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Slovenya 1 milyar 297 milyon 929 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 1 milyar 184 milyon 856 bin dolarla Almanya, 870 milyon 584 bin dolarla İtalya, 812 milyon 81 bin dolarla İspanya takip etti.

Kocaeli'den yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2024 (Bin $)2025 (Bin $)Değişim (%)
Birleşik Krallık1.088.9521.328.18622
Slovenya738.1671.297.92975,8
Almanya511.1551.184.856131,8
İtalya703.016870.58423,8
İspanya529.117812.08153,5
Belçika442.767630.71142,4
Fransa599.411571.836-4,6
Romanya376.395565.61350,3
ABD647.237448.235-30,7
Hollanda502.769318.668-36,6

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, kocaeli, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli İhracatı Yüzde 18.5 Arttı - Son Dakika

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