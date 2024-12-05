Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı

Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı

Kocaeli'de düzenlenen zirvede sanayi ve teknolojinin geleceği ile yeşil dönüşüm ele alınıyor.

05.12.2024 11:19
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen zirvede, milli teknolojilerin geleceğinden şehirlerdeki yeşil dönüşüme, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok konu ele alınıyor.

Türkiye'nin teknoloji vizyonu ve hedeflerinin konuşulacağı zirvede, sanayideki ve teknolojik gelişmeler masaya yatırılacak. Zirve, üst düzey yöneticiler, teknoloji liderleri, akademisyenler ve girişimcileri buluşturuyor.

Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açılış konuşması yapacak.

Zirvede gün boyunca, "Türkiye Yüzyılında Milli Teknolojinin Geleceği", "Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm", "Kocaeli'de Sanayi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" ve "Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi" oturumları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı - Son Dakika

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