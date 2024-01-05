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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı: İhracat İstatistiklerinin Üretim Yerlerine Göre Açıklanması Memnuniyet Verici - Son Dakika
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı: İhracat İstatistiklerinin Üretim Yerlerine Göre Açıklanması Memnuniyet Verici

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinin yanı sıra, üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinin de yayınlanmaya başlandığını belirtti. Zeytinoğlu, geçen yıl faaliyet illerine göre ihracatta İstanbul'un birinci, Kocaeli'nin ikinci ve İzmir'in üçüncü sırada yer aldığını ifade etti. Kocaeli'nin en fazla ihracatı motorlu kara taşıtları faslı ile gerçekleştirdiğini belirten Zeytinoğlu, bu istatistiklerin il bazlı politikaların belirlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı: İhracat İstatistiklerinin Üretim Yerlerine Göre Açıklanması Memnuniyet Verici
05.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:54
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracat istatistiklerinin, firmaların üretim yerlerine göre açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini değerlendirdi.

Firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak açıklanan ihracat istatistiklerinin yanı sıra, üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinin de yayınlanmaya başlandığını belirten Zeytinoğlu, geçen yıl faaliyet illerine göre ihracatta İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada ve İzmir'in yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığına değindi.

Bu illeri 17 milyar 652 milyon dolarla Bursa ve 12 milyar 520 milyon dolarla Tekirdağ'ın takip ettiğine işaret eden Zeytinoğlu, "İlimizin ihracatta ikinci sırada yer alması memnuniyet verici. İlimizdeki tüm ihracatçılarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin ihracatını sektörel olarak değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz en fazla ihracatı motorlu kara taşıtları faslı ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve elektrikli makina ve cihazlar faslı takip ediyor. Bu istatistiklerin, alt kırılımlarda detaylı analize imkan vermesinin yanı sıra il bazlı politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine de önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. İhracat rakamları başta olmak üzere; kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma merkezleri baz alınarak açıklanması nedeniyle ilimiz potansiyelini tam olarak yansıtmadığını, ilgili merciler nezdinde sürekli dile getiriyorduk. Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde, devletin vereceği teşviklerin ve yönlendirmelerin de birebir örtüşmeyeceğini söylüyorduk. Bu kapsamda ihracat istatistiklerinin, firmaların üretim yerlerine göre, açıklanması memnuniyet verici. Bu çalışma için eski Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Kocaeli Sanayi Odası Başkanı: İhracat İstatistiklerinin Üretim Yerlerine Göre Açıklanması Memnuniyet Verici - Son Dakika


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