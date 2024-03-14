Ulaştırma Bakanı: Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı ile ulaşım 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Mart'ta hizmete alınacak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı'yla ilgili, "Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak ülke genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi.
Özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu belirten Uraloğlu, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.
Büyükşehirlerde yaşayanların trafik nedeniyle yaşamlarının "kabusa" dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek
Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, Kasım 2022'de sözleşmeyi imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını bildirdi.
Uraloğlu; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret etti.
Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"17 Mart itibarıyla hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'mız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar İstasyonu'ndan Plajyolu Tramvay Hattı'na da entegre olacak."
"Büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik"
Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, beş istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, toplamda 40 bin 819 metreküp beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Uraloğlu; 8 bin 500 metreküp taş duvar, 3 bin 980 metrekare taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatını da tamamladıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:
"Projemizin elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde, başta büyük şehirlerimiz olmak üzere, ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik, hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine daha devam ediyoruz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › Ulaştırma Bakanı: Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı ile ulaşım 15 dakikaya düşecek - Son Dakika
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Disiplinlerarası Sürdürülebilir Deprem Yönetimi Çalıştayı' başladı. Çalıştay, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek sürdürülebilir deprem yönetimini ele alıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirterek, atık suların arıtılarak şehrin verimli topraklarıyla buluşacağını söyledi. Yumaklı, suyun değerinin arttığını ve her damlasının ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Açılışı yapılan tesis, 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su sağlayacak ve Afyonkarahisar'ın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 220 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 873 milyon 359 bin 891,08 lira, işlem miktarı ise 2.537,35 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 617 bin 838,91 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi. Yumaklı, hayvan hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığı için önemli bir rol oynadığını vurguladı ve tarımsal Ar-Ge'ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı idari para cezaları uygulandı.
Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, hayırsever iş insanı Yaşar Eroğlu tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak. Eroğlu, bağışın ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtirken, Vali Fidan da bu anlamlı katkının şehrin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü gözler önüne serdiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Şubat ayında 349 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttığı görüldü. İpotekli konut satışlarının ise %62,0 azaldığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?