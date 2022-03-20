Koçaslan'da görev değişimi - Son Dakika
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Koçaslan'da görev değişimi

20.03.2022 09:50
Koçaslan'da görev değişimi

Uzun yıllar bankacılık, metal üretim, lojistik, akaryakıt sektörlerinde yöneticilik yapan Ersel İşcan, Lokman Koçaslan Otomotiv'in Genel Müdürü olarak görev atandı.

Uzun yıllar bankacılık, metal üretim, lojistik, akaryakıt sektörlerinde yöneticilik yapan Ersel İşcan, Lokman Koçaslan Otomotiv'in Genel Müdürü olarak görev atandı.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 farklı bölgede hizmet veren Lokman Koçaslan Otomotiv'in yeni genel müdürü Ersel İşcan oldu. İşcan, "2016 yılından itibaren kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlarda dünyanın önde gelen firmalarından olan MAN markasının bayiliğini yapan Lokman Koçaslan Otomotiv'in çalışma ilkeleri ve yaptığı işleri hep doğru buldum. Çalışma arkadaşlarım ile adil ve açık bir iletişim benim için önemlidir. Ekip içi iletişime ve çözüm odaklı tartışmaları desteklerim. Saygı ve samimiyet ve disiplin her başarının temel taşıdır diye düşünürüm. Odağım insandır, rütbeler sonra gelir" dedi.

Yeni pozisyonu ile ilgili yol haritasından bahseden İşcan, "Bu görev Yönetim Kurulu tarafından bana teklif edildiğinde çok mutlu oldum. Lokman Koçaslan Otomotiv' in birçok çalışanı ile işimiz gereği tanışıyordum. Çalışan kalitesi, motivasyonu, ekip ruhu, beni her zaman etkilemişti. Böyle bir ekibin parçası olmak ve her yeni başarıya imza atacak olmak çok keyifli bir duygu. Bu hedefe uygun olarak hem mevcut işlerimizi optimum seviyede verimli kılmak, hem de yeni fırsatlara hazırlıklı olmak bizim için çok önemli. Dijitalleşen dünyada şirketimizi de bu sürece hazırlamak ve bu konuda öncü şirketlerden biri olmak hem benim, hem de her çalışanımızın hedefi olmuş durumda" diye konuştu.

Orta ve uzun vadede, bünyesinde ulusal ve uluslararası markaların bulunduğu şirketlerinin öncelliğinin, temsil ettiği markalar içerisindeki 'En başarılı bayi' kademesine çıkarmak olduğunu ifade eden İşcan, "Gerek satış, gerekse satış sonrası hizmetlerinde hem müşterilerinin hem de markaların en mutlu olduğu bayi olmak önemlidir. Bu hedefimiz için maksimum müşteri memnuniyetini temel alarak emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Koçaslan'da görev değişimi
Koçaslan'da görev değişimi

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Akaryakıt, Eskişehir, Bursa, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koçaslan'da görev değişimi - Son Dakika


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