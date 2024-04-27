Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nda Türk firmaları yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nda Türk firmaları yoğun ilgi gördü

Kolombiya\'da düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı\'nda Türk firmaları yoğun ilgi gördü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nda Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gördü. Fuarda sergilenen ürünler yakından incelenerek detaylı bilgi talep edildi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türk firmalarını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Türkiye ile Kolombiya arasındaki ticaret hacminin artması hedefleniyor.

27.04.2024 07:07
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı" (INEXMODA) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

Katılımcılar, Türk stantlarında sergilenen ürünleri yakından inceleyerek firma temsilcilerinden detaylı bilgi talebinde bulundu.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, fuara ilk kez katılan Türk firmalarını tek tek ziyaret ederek, firma temsilcileriyle görüştü.

AA muhabirine açıklamada bulunan Sun, Türkiye'den 4 firmanın fuara katıldığını belirterek, "Türk firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde, kendilerinin oldukça memnun olduğunu gözlemledik. Bundan sonraki fuarlarda çok daha yüksek sayıda Türk firması görmek isteriz." ifadesini kullandı.

"Olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz"

Türkiye ile Kolombiya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu hatırlatan Sun, "Cumhurbaşkanımızın iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolardır. Şu anda 3 milyar dolarlık ticaret hacmimizin büyük kısmı ithalata dayanıyor. Bu fuarlar vesilesiyle Türk firmalarımızın yapacağı bire bir görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Kolombiya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nda Türk firmaları yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nda Türk firmaları yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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