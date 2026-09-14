Konak Rıhtımı ihalesinde 5 istekliye rağmen teklif çıkmadı, 4,6 milyarlık süreç iptal edildi
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine yönelik nihai pazarlık görüşmelerinde açık artırma aşamasında teklif veren çıkmadı. Başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon lira olan açık artırmada 5 isteklinin tamamının çekilmesi üzerine ihale iptal edildi.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik nihai pazarlık görüşmesinde, açık artırma aşamasında teklif veren çıkmadı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerine, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, DOF Robotik Sanayi AŞ, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, YDKÇMS Ortak Girişim Grubu ile İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu olmak üzere 5 istekli katıldı.
Yazılı tekliflerin alınması ve elemeli turların tamamlanmasının ardından açık artırma aşamasına geçildi.
Açık artırmanın başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon lira olarak belirlenirken, katılımcıların tamamının açık artırma aşamasında ihaleden çekilmesi ve teklifin artırılmaması üzerine ihale iptal edildi.
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