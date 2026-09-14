Konak Rıhtımı ihalesinde 5 istekliye rağmen teklif çıkmadı, 4,6 milyarlık süreç iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak Rıhtımı ihalesinde 5 istekliye rağmen teklif çıkmadı, 4,6 milyarlık süreç iptal edildi

Konak Rıhtımı ihalesinde 5 istekliye rağmen teklif çıkmadı, 4,6 milyarlık süreç iptal edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine yönelik nihai pazarlık görüşmelerinde açık artırma aşamasında teklif veren çıkmadı. Başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon lira olan açık artırmada 5 isteklinin tamamının çekilmesi üzerine ihale iptal edildi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Konak Rıhtımı İşletmesinin 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik nihai pazarlık görüşmesinde, açık artırma aşamasında teklif veren çıkmadı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerine, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, DOF Robotik Sanayi AŞ, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, YDKÇMS Ortak Girişim Grubu ile İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu olmak üzere 5 istekli katıldı.

Yazılı tekliflerin alınması ve elemeli turların tamamlanmasının ardından açık artırma aşamasına geçildi.

Açık artırmanın başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon lira olarak belirlenirken, katılımcıların tamamının açık artırma aşamasında ihaleden çekilmesi ve teklifin artırılmaması üzerine ihale iptal edildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konak Rıhtımı ihalesinde 5 istekliye rağmen teklif çıkmadı, 4,6 milyarlık süreç iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
17:23
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya’da deprem
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:45:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Konak Rıhtımı ihalesinde 5 istekliye rağmen teklif çıkmadı, 4,6 milyarlık süreç iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement