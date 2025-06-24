Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor
24.06.2025 11:26  Güncelleme: 15:48
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Mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan eden dev şirket Aysunzade Tekstil, Samsun'daki fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa çıkardı. Ünlü markalara üretim yapan şirket, mali krizle mücadele ediyor.

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya eklenen son firma ise Türk tekstil devi Aysunzade Tekstil oldu.

115 MİLYON LİRAYA SATIŞA SUNDULAR

Mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan eden ve Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan dev şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL'ye satışa sundu. Bu adım, firmanın borçlarını yapılandırma ve finansal yapısını güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

ÖNEMLİ BİR TEDARİKÇİ KONUMUNDAYDI

Aysunzade Tekstil, uzun yıllardır hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumundaydı. Ancak artan hammadde maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel talepteki dalgalanmalar, şirketi zor durumda bıraktı.

3-sayfa, Ekonomi, Samsun, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Basar:
    niye laaaa ? oğlum her şey güzel amerika avrupa bizi kıskanıyor yalan yanlış haber yapmayın 103 48 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    beceriksiz iktidar bocalıyor halk iyiden iyiye tık nefes oldu güzide fabrikalar bir bir kapanıyor erdoğan a kalırsa her şey yolunda acilen seçime gidilmeli işin çivisi çıktı bir kere bundan sonra iyi gün arama. 91 44 Yanıtla
  • Huseyin Hindioglu:
    sen gel makarnacilara anlat bunu 54 20 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Ünlü markalar üretimi yapan bir şirket nasıl batar onu anlamıyorum 53 13 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    bu ülkenin başına zorluklarla okumuş üniversiteyi başarı ıle bitirmiş bilgili insan lazım digerlerini ak ından tut chp sinden tut millete bıtkınlık geldi 4 mevsimi hayvancılıgı tarımı sanayisi verimi olan yeraltı kaynagımı dış güçlere yediren hep çevresini kendisini zengin yapıcam zihniyetiyle ülkeyi şaha kaldıramayanlar yazıklar olsun 43 13 Yanıtla
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