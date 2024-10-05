Konser Geliri Mühendis Kızlara - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konser Geliri Mühendis Kızlara

Konser Geliri Mühendis Kızlara

Limak Filarmoni Orkestrası'nın konser geliri, kadın mühendislerin yetiştirilmesine katkı sunacak.

05.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın Ankara'da gerçekleştirdiği Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri Konseri'nin geliri, " Türkiye'nin Mühendis Kızları" programı kapsamında kadın mühendislerin yetiştirilmesine katkı sunacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen konserde orkestra, Anadolu'nun eşsiz türkülerini senfonik yorumla başkentte izleyiciler için çaldı.

Konserde orkestranın sanat yönetmeni tenor Murat Karahan solist olarak sahne alırken, orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetti.

Doğu Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin sembolleşmiş türkülerinin seyirciyle buluştuğu konsere 3 binin üzerinde izleyici katıldı.

Konserin tüm geliri, mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentörlük ve eğitim destekleri sağlayan "Türkiye'nin Mühendis Kızları" programına aktarılacak. Bu kapsamda konserden elde edilen gelir, kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Türkiye, ankara, Kültür, Eğitim, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konser Geliri Mühendis Kızlara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Konser Geliri Mühendis Kızlara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement