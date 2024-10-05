Konser Geliri Mühendis Kızlara

Ekonomi

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası'nın Ankara'da gerçekleştirdiği Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri Konseri'nin geliri, " Türkiye'nin Mühendis Kızları" programı kapsamında kadın mühendislerin yetiştirilmesine katkı sunacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen konserde orkestra, Anadolu'nun eşsiz türkülerini senfonik yorumla başkentte izleyiciler için çaldı.

Konserde orkestranın sanat yönetmeni tenor Murat Karahan solist olarak sahne alırken, orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetti.

Doğu Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin sembolleşmiş türkülerinin seyirciyle buluştuğu konsere 3 binin üzerinde izleyici katıldı.

Konserin tüm geliri, mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentörlük ve eğitim destekleri sağlayan "Türkiye'nin Mühendis Kızları" programına aktarılacak. Bu kapsamda konserden elde edilen gelir, kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.