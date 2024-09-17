Konut Fiyat Endeksi Ağustos’ta Artış Gösterdi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyat endeksi (KFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında arttı. Böylece, temmuz ayında yüzde 38,7 olan KFE ağustosta geriledi. İstanbul'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 27,1 artarken Ankara'da ise yüzde 35,6 arttı.

TCMB, ağustos ayı konut fiyat endeksi verilerini (KFE) yayımladı. Buna göre; ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 146,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 oranında azalma gösterdi.

KFE, aylık bazda en çok İstanbul'da yıllık bazda ise Ankara'da arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 5,5, 4,3 ve 2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,1, 35,6 ve 32,4 oranlarında arttı.