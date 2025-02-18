Konut Fiyat Endeksi Ocak'ta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi Ocak'ta Yükseldi

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2025 Ocak'ta KFE nominal %31,9 arttı, reel %7,2 azaldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de de artış görüldü.

18.02.2025 10:42
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Konut Fiyat Endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,2 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Konut Fiyat Endeksi Ocak\'ta Yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi Ocak'ta Yükseldi - Son Dakika

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