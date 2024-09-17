Konut Fiyat Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Konut fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ağustos ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 146,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 5,5, 4,3 ve 2,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,1, 35,6 ve 32,4 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL