Konut Piyasası Raporu: Talep Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Piyasası Raporu: Talep Düşüyor

21.07.2025 13:50
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Haziran 2025'te kiralık ve satılık konut talep endeksi düştü; fiyatlar genel düşüşte devam ediyor.

sahibinden.com'un Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda haziran ayının kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimleri mercek altına alındı.

Haziranda satılık konut talep endeksi, bayram tatili etkisiyle bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 gerilerken, kiralık konut talep endeksi ise mevsimsel etkilerden kaynaklı yüzde 8,8 yükseldi.

Rapora göre, Haziran 2025 itibarıyla satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi ülke genelinde yüzde -6,1, İstanbul'da yüzde -5,2, İzmir'de ise yüzde -4 seviyelerinde gerçekleşti. Ankara'da ise yıllık reel fiyat değişimi yüzde 1,8 ile pozitif bölgede kaldı. Satılık konutların cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Mayıs 2025'e kıyasla ülke genelinde 0,3 puan düşerek yüzde 26,8 oldu.

Yıllık bazda reel kira değişimi ise ülke genelinde yüzde -1,8 olurken İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 2,4 ve İzmir'de yüzde 1 artış gösterdi. Kiralık konut piyasasında ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık cari artış oranı düşüşünü sürdürerek yüzde 32,7 olarak kaydedildi.

Temmuz 2023'ten bu yana düşüş eğiliminde olan ülke genelindeki reel konut satış fiyat endeksi, Haziran 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla 156 seviyesine geldi.

Reel fiyatlarda yıllık değişim negatif seyrini korudu

Haziranda yıllık fiyat değişimi oranı ülke genelinde yüzde -6,1 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, reel fiyatlardaki yıllık düşüşün Haziran 2024'ten itibaren ivme kaybettiği görüldü.

Ülke genelinde ortalama konutun cari fiyat yıllık artış oranı haziran itibarıyla yüzde 26,8,1 olarak gerçekleşti. Haziran itibarıyla ortalama satılık konut metrekare fiyatı Türkiye genelinde 36 bin 798 lira, İstanbul'da 51 bin 230 lira, Ankara'da 30 bin lira ve İzmir'de 43 bin 889 lira olarak gerçekleşti.

Konut talebinde düşüş

Nisanda yukarı yönlü bir hareket gösteren konut talep endeksi, bayram tatilinin etkisiyle, Haziran 2025'te bir önceki aya göre yüzde 11,2'lük düşüşle 135,4 seviyesine geriledi. Geçen yılın haziran ayına kıyasla endeks yüzde 31 daha yüksek ölçüldü.

Reel kirada yükseliş

Türkiye genelindeki reel kira endeksi haziranda, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 183,2 olurken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 daha düşük gerçekleşti. Reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranı üç büyükşehirde pozitif yönlü ilerlerken, İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 2,4, İzmir'de ise yüzde1 olarak gerçekleşti.

Kiralık konut talep göstergesi mayıs ayına kıyasla yüzde 8,8 arttı. Geçen yılın haziran ayına kıyasla ise yüzde 1,2 daha düşük kaldı. Raporda, kiralık konut talebinde bir ayda görülen yükselişin mevsimsel etkiden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konut Piyasası Raporu: Talep Düşüyor - Son Dakika

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