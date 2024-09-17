Konut Satışları Ağustos'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Satışları Ağustos'ta Artış Gösterdi

Konut Satışları Ağustos\'ta Artış Gösterdi

Erzurum'da 1067, Türkiye genelinde ise 134155 konut satıldı, yıllık artış %9,9 oldu.

17.09.2024 11:29
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Erzurum'da Ağustos ayında bin 67, Türkiye genelinde ise ayında 134 bin 155 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Erzurum, Ağustos ayı konut satışında ülke sıralamasında 30. sırada yer aldı. Erzurum'da Ağustos ayı içinde satışı yapılan bin 67 konuttan; 116'sı ipotekli ve 951'i diğer gruptan gerçekleşti. 302 konut ikinci el, 765'i ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2023 yılında aynı dönemde 935 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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