Konut Satışları Haziranda Yüzde 44,4 Azaldı - Son Dakika
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Konut Satışları Haziranda Yüzde 44,4 Azaldı

14.07.2023 12:21

Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,4 gerileyerek 83 bin 636'ya düştü. Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KONUT SATIŞI İSTANBUL'DA

Haziranda konut satışlarında İstanbul, 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari ve 44 konutla Tunceli olarak belirlendi.

YABANCILARA 2 BİN 625 KONUT SATILDI

Buna göre, Türkiye genelinde haziranda yabancılara 2 bin 625 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 69,6 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İLK SIRA ANTALYA'NIN

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1004 konut satışı ile Antalya aldı. Bu ili 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalarak 19 bin 275 olarak gerçekleşti.

RUSLAR 733 KONUT SATIN ALDI

Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 333 konut ile İran, 175 konut ile Irak ve 168 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 66,8 AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530'a geriledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • bülent C.: En kötü ev olmuş 1.500.000 TL kim alacak evi bu maaşlarla. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ibrahim öztürk: Niye acaba ev fiyatları uçtuğu için mi zenginler.zaten aldı almaya devam ediyor hiç bir Allah'ın kulu demiyor ki ücretli çalışan emekliler bu fiyatlara ev alabilir mi sn.cumhurbaşkani umut verici ulusa sesleniş konuşması yapmalı kötü bir durum var Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Haziranda Yüzde 44,4 Azaldı - Son Dakika


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