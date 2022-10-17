Konut satışları yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aştı

Türkiye'de konut satışlarının Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyonu aşmasını değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "BDDK tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 7 Ekim itibarı ile konut kredisi hacmi 354 milyar 640 milyon liraya ulaştı. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde sınırlamalar devam ediyor" dedi.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam gayrimenkul satış sayısı 2 milyon 295 bin 393 oldu" dedi.

Kredili satışlarda düşüş devam ediyor

Özelmacıklı "Konut kredilerine getirilen sınırlamalar sonrasında ipotekli satışlarda düşüş devam ediyor. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,0'e kadar geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 07 Ekim itibarı ile konut kredisi hacmi 354 milyar 640 milyon liraya ulaştı. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde sınırlamalar devam ediyor" dedi.

İkinci eldeki hacim daha fazla

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payının yüzde 68,3 olduğunu belirten Özelmacıklı, "Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. Ocak- Eylül döneminde ise ilk el konut satışları 312 bin 118 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışları aynı dönemde 745 bin 75 olarak gerçekleşti" dedi.

Fiyat artışında yabancıların etkisi var

Özellikle İstanbul ve Antalya'da konut fiyat artışında yabancıların etkisi olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu. Bu satışların 19 bin 594 İstanbul'da, 14 bin 656'sı ise Antalya'da gerçekleşti. Özellikle bu iki ilimizdeki fiyat artışlarında yabancıların önemli bir etkisi var" dedi. - İSTANBUL