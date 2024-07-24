Konya\'da Araç Sürücülerine Lastik Kullanımı Uyarısı

Ekonomi

Konya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği günlerde araç sürücülerine lastik kullanımı ile ilgili uyarı geldi. Ani lastik patlamalarının büyük kazalara davetiye çıkardığını hatırlatan uzmanlar, araçlarda 4 mevsim olarak bilinen lastiklerin yerine hava şartlarına uygun lastik kullanımının seyahatte daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, araç sürücülerine güvenli yolculuğun temelinde bulunan lastik kullanımı ile ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, mevsimine uygun lastik kullanımının önemine dikkat çekiyor. Her yıl 1 Nisan itibariyle sona eren kış lastiği uygulamasının ardından yaz lastiği kullanımı sıcak havalarda sürüş güvenliğini arttırıyor.

"Sürücülerimize güvenlikleri için yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanmalarını tavsiye ederiz"

Mevsiminde kullanılan yaz lastiğinin sıcak havalarda kullanımının daha rahat olduğuna dikkat çeken İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Araç lastiklerine baktığımız zaman yaz lastiği, kış lastiği ve çok kullanılmasa da dört mevsim lastik diye adlandırılan lastik tipleri var. Ancak araçlarımızın güvenli seyahat edebilmesi için kışın kış lastiği, yaz mevsiminde ise yaz lastiğini kullanması gerekir, ikisini tavsiye ederiz. Kış lastiği yapısı itibariyle üretim aşamasındayken kauçuğu yaz yazlarına göre yumuşak olduğu için yola tutunma sağlar, frenleme mesafesi düşer ve patinaj çekmeyi önler. Yaz lastiğini eğer kışın kullanacak olursak kauçuğu sert olduğu için yere tutunması azalır ve normal şartlarda baktığımız zaman frenleme mesafesi uzar, patinaj çekmeye başlar, çok sertleşir. Dört mevsim lastiklere baktığımızda ise her iki lastiği özelliğine yakın özellikler bulunduğu için bu lastiklerin mevsimine göre kullanımını daha az öneririz. Sürücülerimizin güvenlikleri için yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanmalarını tavsiye ederiz. Bunun tersini düşününce kış lastiğini eğer yaz sezonunda kullanır isek, yapısı itibariyle yumuşak olduğundan üretim aşamasında bu da ne olur çok sıcak havalardan dolayı üzerlerinde kauçuklar atmaya başlar. Dişleri tamamen biter azalır ve yola tutunması azalacağı için kazalara davetiye çıkarır. Biz araç kullanıcılarına 1 Aralık 1 Nisan arasında kış lastiği uygulaması vardır. Bu tarihlerden sonraki tarihler arasında ise yaz lastiği kullanımı gereklidir. Ancak dediğimiz gibi eğer kış lastiğini biz yazın kullanırsak kesinlikle sıcak havalarda hava sıcaklığından dolayı atacağı için yıpranacak, kışın tutunması azalarak bir sonraki kış sezonunda kullanılsa da faydası olmayacak. Çünkü dişleri bitmiş olacaktır. Sürücülerimizin yazın yaz lastiğini, kışın da kış lastiğini kullanması gerekmektedir" dedi.

"Kullanım şartları aksatılırsa lastiğin bir anda patlamasıyla kazalar da beraberinde gelebiliyor"

Mevsiminde kullanılan lastiğin önemine dikkat çeken lastikçi Osman Doğan da, "Hava şartlarından dolayı yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği öneriyoruz. Çünkü havalar sıcak olduğu zaman kış lastiği kullanımında araçlar kayma yapıyor. Kışın da zorlu hava şartlarında kış lastiği kullanmalarını öneriyoruz. Her zaman için yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği ama böyle bahar aylarında mesela bahar aylarında fazla geçen illerimiz var o illerde de dört mevsimde işimizi görebiliyor, sıkıntı olmuyor. Ama biz özellikle yazın yaz lastiği kışın kış lastiği olan öneriyoruz. Yazın yaz lastiği kullanımında şöyle bir durum var, yaz lastikleri sıcağa dayanabilir, kış lastiği de soğukta sıfırın altında zaten biraz daha lastiklerimiz yumuşuyor. Ona göre biraz daha yol performansı iyi oluyor. O yüzden yaz lastiği mesela sıcaklığa dayanabildiği için yüksek süratlerde herhangi bir lastikte patlama, yırtılma, herhangi bir sıkıntı olmuyor, araç içine ses alma olayı biraz daha az oluyor. Ama kış lastikleri de zaten onun sürat yapma durumu biraz daha düşük olduğu için bir de kauçuğu yumuşak olduğu için kışın kış lastiğini daha çok öneriyoruz. Müşterilerimiz lastik alacaklarında lastiğin bayatlama durumu var, raf ömrü var. Lastik ne kadar yeni gibi görünse de lastiğin raf ömrünü 10 yıl bunu öncelikle belirtelim, tarih geçtiğinde bayatlama oluyor, dışarılarında çatlama oluyor, lastiğin kenarlarında bayatlama oluyor zaten kullanım şartları aksatılırsa lastik bir anda patlamasıyla kazalarda beraberinde gelebiliyor. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanırsak hem lastiğin ömrü uzuyor hem de herhangi bir sürüşümüzde engel olmuyor" - KONYA