Konya\'da Bayram Alışverişi Hızlandı

Konya'da, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çeşit çeşit şeker ve kolonyalar tezgahtaki yerini aldı.

Kentte yaklaşan bayram öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Bayram geleneği olan şeker ve kolonya için kimi vatandaş marketleri tercih ederken, kimi de soluğu Tarihi Bedesten Çarşısı'nda alıyor.

"Kolonya satışları son hafta itibariyle daha da hızlandı"

Konya'da 3 kuşaktır kolonya imal ettiklerini belirten Tevfik Tezcan, "Özellikle bayramlarda olmazsa olmaz şekerle birlikte kolonyadır. Kolonya satışları son hafta itibariyle daha da hızlandı. Hazır kolonyalardan ziyade imalatçı olduğumuz için müşterilerimizin nostalji dediğimiz cam şişeleri ile birlikte biz kendi kolonyalarımızdan dolum yapıyoruz. Şu anda 45 çeşit kolonyamız var. Hazırlıklarımız tam anlamıyla bitirdiğimiz zaman ise 50 çeşit kolonyamız olacak" dedi.

Kentte en çok tercih edilen kolonyaları da sıralayan Tezcan, "Konyalıların en sevdiği olmazsa olmazımız limon ve unutma beni kolonyaları. Unutma beni kolonyası daha parfümsü bir tarzdadır. Elden de kolayca çıkmayacak naif bir kokusu vardır. Ondan dolayı da herkesin hoşnut olacağı daha parfüm tadında bir kolonya" şeklinde konuştu.

21 yıldır her bayram öncesi şeker sattığını belirten Yakup İştimur da, "Şeker ve çikolataya talep yüksek. Mal yetişmiyor. 350 çeşit şeker ve çikolatamız var. Fiyatları ise 60-70 liradan başlar 700-750 liraya gidiyor" diye konuştu. - KONYA