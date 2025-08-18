Konya Kağıt'tan 271,9 Milyon Lira Net Kar

Bera Holding'in bağlı ortaklıklarından Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, yılın ilk yarısında 271,9 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Kağıt, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını içeren, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanmış gelir tablosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kamuoyuyla paylaşılan mali verilere göre, Konya Kağıt, vergi mevzuatına uygun şekilde düzenlenen tablolarla yatırımcılar ve paydaşlarına yönelik şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini gözetiyor.

Konya Kağıt, yılın ilk yarısında 271 milyon 900 bin lira net kar elde etti. Bu karlılık yalnızca gelir artışından değil, aynı zamanda operasyonel verimlilikteki iyileşmelerle sağlandı.

Etkin maliyet kontrolü, kaynakların daha verimli kullanımı ve süreçlerin optimize edilmesiyle faaliyet karlılığı güçlü şekilde sürdürüldü. Operasyonlardan elde edilen yüksek nakit akışı, şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ve sağlam finansal yapısını destekledi.

Şirket, geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 430 milyon lira olan cirosunu bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artırarak 1 milyar 627 milyon liraya yükseltti. Büyüme, hem satış hacmindeki artıştan hem de pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimindeki etkin uygulamalardan kaynaklandı.

Net finansal borcu bulunmayan ve faaliyetlerinin tamamını güçlü öz kaynak yapısıyla finanse eden şirketin, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanan bilanço verilerine göre, toplam varlıkları 8,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu varlıkların yüzde 87'si öz kaynaklardan finanse edilirken, yabancı kaynak oranı düşük seviyede kaldı.

Finansal istikrarın bir diğer göstergesi olan cari oran ise 6,98 olarak kaydedildi. Dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama gücünü ifade eden bu oran, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerine karşı güçlü bir likidite yapısına sahip olduğunu gösterdi.

Kredi notu ve sermaye artırımı

Konya Kağıt'ın kredi derecelendirme notu da güçlü mali yapıyı yansıttı. JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirmede, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu "AA-(tr)" (Stabil Görünüm) olarak teyit edildi. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Notu ise "BB" (Stabil Görünüm) seviyesinde belirlendi.

Şirket ayrıca, mevcut 130 milyon lira olan ödenmiş sermayesini yüzde 200 artırarak 390 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunuldu.

Sermaye artırımının tamamı, şirketin öz kaynaklarından karşılanacak ve ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılacak. Bu uygulamayla her bir KONKA payı karşılığında iki adet ilave pay verilecek ve yatırımcının elindeki pay sayısı üçe çıkacak.

Şirket, İzmir'in Torbalı ilçesinde toplam 941 bin 66 metrekarelik alanda yürüttüğü yatırım projelerinde de önemli aşamalar kaydetti. Söz konusu alanda hayata geçirilmesi planlanan Dekor Kağıt Yatırımı ile Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu sonuçlandı. Ayrıca alanın Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında 150 ila 200 milyon avro tutarında olması öngörülen yatırım, sadece üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ithalat bağımlılığını azaltarak döviz çıkışını önleyecek. Türkiye'de ilk kez üretilecek olan dekor kağıdı sayesinde katma değeri yüksek ürün gamına geçilecek ve şirketin ihracat potansiyeli güçlenecek.

Entegre enerji ve buhar üretim tesisi ise üretim süreçlerinde enerji verimliliği sağlayarak hem maliyetlerin düşürülmesine hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi desteklenecek.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle bölge ekonomisine ivme kazandırılması ve yerel istihdama anlamlı düzeyde katkı sağlanması bekleniyor.