Konya Makine Teknolojileri Fuarı, 200 Milyon Dolarlık Ticaret Hacmi Oluşturacak - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Makine Teknolojileri Fuarı, 200 Milyon Dolarlık Ticaret Hacmi Oluşturacak

Konya Makine Teknolojileri Fuarı, 200 Milyon Dolarlık Ticaret Hacmi Oluşturacak

Konya'da düzenlenen Makine Teknolojileri Fuarı sırasında ve sonrasında yapılacak görüşmelerle 200 milyon doları aşkın ticaret hacmi oluşması öngörülüyor. Fuar, AB, Balkanlar, Orta Asya, Körfez, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden profesyonel iş insanları ile yatırımcıları ağırlayacak. Fuarın, sektörün üretim ve ihracatına önemli katkı sağlayacağı belirtilirken, geçmiş dönemlerde 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalandığı ve bu yılki fuarın da aynı başarıyı göstereceği ifade edildi.

09.05.2024 12:12
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Konya Makine Teknolojileri Fuarı sırasında ve sonrasında yapılacak görüşmelerle 200 milyon doları aşkın ticaret hacmi oluşacağı öngörülüyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, Konya'da dün başlayan ve bu yıl 17'nci kez düzenlenen fuarın, AB, Balkanlar, Orta Asya, Körfez, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden profesyonel iş insanları ile yatırımcıları ağırlayacağını söyledi.

KONMAK, KONELEX, İSKON ve KONYA SAC fuarlarını tek çatı altında birleştirdiklerini belirten Ersözlü, fuarın, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da sektörün üretim ve ihracatına çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

4 gün sürecek fuarın önemli ölçüde ticaret hacmi oluşturacağını ifade eden Ersözlü, "Fuar bittikten sonra da 3 ay sürecek ticari ilişkiler ve faaliyetler olacak. Geçmiş dönemlerde 200 milyon dolarlık ticari hacim yakalamıştık. Bu yılki fuarımızda 200 milyon doların üzerinde ticaret hacmi yakalanacağını öngörüyoruz. Fuara katılan firmaların yaptıkları anlaşmalar, görüşmeler ve siparişler ilk saatlerden sonra ortaya çıkıyor." dedi.

Fuar bittikten sonra yürütecekleri çalışmalarla net satış hacmini tespit edeceklerini belirten Ersözlü, fuarın önemini ortaya koymak adına bir sonraki fuar dönemine kadar da katılımcılarla ve ziyaretçilerle bu verileri paylaşacaklarını söyledi.

"Sürdürülebilirlik açısından ülkemizin en önemli fuarlarından"

Ersözlü, Konya Makine Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye'nin önde gelen ve katılımcılarına ciddi katma değer sağlayan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Makine sektöründe Türkiye'de birçok şehirde fuarlar yapılıyor. Bu fuarlar içinde baktığınızda 17 dönemdir yapılan ve artık geleneksel hale gelmiş ve de oturmuş, aranan bir marka haline gelmiş fuar sayısı çok az. Şu anda Konya'da açtığımız fuar sektörde ilk üç fuar içinde yer alıyor. Konya'nın üretim merkezi olması ve gücü etkili oldu. Konya'nın birçok sektöre önemli bir üs olması önemli. Bölgenin potansiyelinden dolayı da yıllarca büyüyerek, gelişerek devam edecek. Sürdürülebilirlik açısından ülkemizin en önemli fuarlarından."

Fuarda, sektörü ilgilendiren, üretimin her safhasında ihtiyaç duyulan ürünler, makineler ve donanımların yer aldığını belirten Ersözlü, "Ülkemizin kendi alanında en önemli üreticileri, dünya markaları, fuarda yerini aldı. İlk kez görücüye çıkan makineler, tezgahlar var. Fuara talep güzel. Yurt içinden ve dışından profesyonel iş insanlarını ve yatırımcıları burada ağırlamayı hedefliyoruz. 36 ülkeden ziyaretçilerimiz gelecek. İlk saatlerden itibaren gelen yabancı ziyaretçilerimiz var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konya Makine Teknolojileri Fuarı, 200 Milyon Dolarlık Ticaret Hacmi Oluşturacak - Son Dakika

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