Konya'nın Lojistik Avantajları Vurgulandı

18.08.2025 13:24
KTO Başkanı Öztürk, Konya'nın lojistik potansiyelinin sektöre katkısını ve çözümleri ele aldı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, "Şehrimizin lojistik avantajını en iyi şekilde değerlendirmek ve sektörümüzü daha ileri taşımak adına büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Konya Ticaret Odası'nda meslek komiteleri istişare toplantıları devam ediyor. 2023 yılında başlatılan toplantıların 17.'si, 60. Kara Yolu ile Şehirler Arası Yük Taşımacılığı (Gaz ve Petrol Ürünleri Hariç) Meslek Komitesi ile yapıldı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sorunları doğrudan yerinde dinleyip çözüm üretme adına meslek komiteleri istişare toplantılarını önemsediklerini söyledi. Yük taşımacılığının ticari faaliyetlerde büyük önem taşıdığını, bu nedenle sektörün büyümesi adına büyük çaba sarfettiklerini vurgulayan Başkan Öztürk, "Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, Asya ile Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda. Bu jeopolitik avantaj sayesinde kara yolu taşımacılığı sektörümüz uluslararası standartlarda hizmet kalitesine erişmiş durumda. Devletimizin geniş bir perspektifle özellikle son yıllarda ulaşım altyapısına yaptığı yatırım, kara yolu ağımızın artmasına ve standartlarının yükseltilmesine büyük katkı sağladı. Sektörümüzün büyümesine ve ihtiyaçlarına paralel olarak ortaya konulan bu iradenin, sektörümüze büyük katkı sağladığı inancındayım. Çünkü bugün baktığımız zaman Türkiye'de iç yük taşımacılığında kara yolunun payı yüzde 91 seviyesinde. 2025 itibariyle ülkemizin taşımacılık ve lojistik pazar büyüklüğü yaklaşık olarak 65,19 milyar dolar olurken, 2030'da ise bu rakamın 79,59 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. TÜİK'in 2025 Haziran verilerine göre, ülkemizdeki 32 milyon 366 bin 546 motorlu taşıtın 1 milyon 17 bin 883'ü kamyon yani ağır vasıta araçlardan oluşuyor. Yine kara yolu yük taşımacılığı sektörü ülkemizin ihracatına da büyük katkı sağlıyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 32'sini kara yolu taşımacılığı ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile bu rakamlar, sektörün Türkiye ekonomisindeki ağırlığını net biçimde ortaya koyuyor diye düşünüyorum" dedi.

"Şehrimizin lojistik avantajını değerlendirmeliyiz"

Konya'nın ise sektörde önemli bir yerde olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, şunları söyledi: "Şehrimiz, ülkemizin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ticaret yollarının kesişim noktasında yer almasıyla doğal bir lojistik merkez konumunda. Bu avantaj, şehrimizde kara yolu yük taşımacılığı sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlıyor. TÜİK verilerine göre, Konya'da kayıtlı 958 bin 841 motorlu taşıtın 44 bin 600'ü ağır vasıta sınıfında. Bu sayı, Konya'nın sektördeki potansiyelini ve ülke içi ticaretteki önemini açıkça gösteriyor. Şehrimizin bu lojistik avantajını en iyi şekilde değerlendirmek ve sektörümüzü daha ileri taşımak adına büyük gayret gösterdiğimizi bilmenizi isterim."

Sorunlar masaya yatırıldı

60. Kara Yolu ile Şehirler Arası Yük Taşımacılığı (Gaz ve Petrol Ürünleri Hariç) Meslek Komitesi adına söz alan KTO Meclis Üyesi Ünal Uysal, meslek komiteleri istişare toplantıları ile sektördeki gelişmelerin masaya yatırıldığını söyledi. Bu tür toplantılarla sorunların çözümüne ilişkin adımlar atıldığını vurgulayan Uysal, "Diğer yandan bizler de komite olarak aylık toplantılar yapıyor ve sektörümüzün sorunlarını raporluyoruz. Böylece Konya Ticaret Odamız sektörümüzün sorunlarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda herhangi bir sorunumuz veya talebimiz varsa, her zaman dile getirebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sektör temsilcilerine söz verilerek sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

