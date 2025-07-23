Konya Ovası'nda Kuraklık Hasadı Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Konya Ovası'nda Kuraklık Hasadı Etkiledi

Konya Ovası\'nda Kuraklık Hasadı Etkiledi
23.07.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ovası'nda buğday hasadı devam ederken, kuraklık nedeniyle rekolte ciddi şekilde düştü.

Tahıl ambarı Konya Ovasında hububat hasadı devam ediyor. Arpanın ardından buğday hasadının başladığını belirten uzmanlar, kurak geçen kış aylarının ardından beklenen yağışların gelmediğini ifade ederek, rekoltede kıraç alanlarda ciddi kayıpları olduğunu, hiç biçerdöver girmeyen tarlalar bile mevcut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında buğday hasadı devam ediyor. Yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, kuraklık ve yağış yetersizliği nedeniyle rekoltede ciddi oranda düşüşler meydana geldi. Buğday hasadının devam ettiğini ve rekoltenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Kıraç alanlarda 100 kilolar, dağ altlarında 75 kilolara kadar düşen verimler var. Hatta hiç biçer girmeyen tarlalarımız da mevcut. Uzun yıllar ortalaması Konya yöresinde 2 milyon 200 bin ton olan buğdayımız, bu yıl 1 milyon 800 bin - 1 milyon 700 bin ton civarında. Rekolte kaybı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Arpalarda da 1 milyon 100 bin - 1 milyon 200 bin ton olan ortalama rekoltemizin bu sene 800 bin tonlara kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. İklimin aşırı kurak gitmesi, kış yağışlarını alamamamız, özellikle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda azalmanın yanında hububat alanlarında da ciddi anlamda rekolte kayıplarına neden oldu" dedi.

"Gıda arzını sağlayabilmek için Konya Ovası oldukça yoğun bir mesai sergiliyor"

Nisan ve mayıs aylarında yağan yağışların yeterli ve dengeli olmadığını, ancak gıda arzını sağlayabilmek için Konya Ovasının yoğun bir mesai harcadığını belirten Kırkgöz, "Havaların aşırı sıcak gitmesi, mevsim normallerinin uzun yılların ortalamasına göre üzerinde olması, özellikle yeşil mahsul dediğimiz sulu alanlarda ekilen pancar, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerimizde de birtakım streslere yol açmakta. Çiftçilerimiz sulamalarını yapıyor, tabii yağışların azalmasıyla birlikte yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da çok ciddi çekilmeler oldu. Bölgesel olarak değişmekle beraber, kuyularda 15-20 metreye kadar çekilmeler söz konusu oldu. Tabii çiftçilerimiz sulamaya ve ürünlerini yetiştirmeye devam ediyor. Çünkü gıda ihtiyacını, gıda arzını sağlayabilmek için Konya Ovası oldukça yoğun bir mesai sergiliyor. Çiftçilerimiz canla başla tarlalarını, ürünlerini daha kaliteli, daha yüksek verimlerde yetiştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Ürün kalitesi borsadaki fiyatını belirliyor"

Ürün kalitesinin, yetiştirme periyodunun devamlılığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun borsadaki satışları etkilediğini ifade eden Kırkgöz, "Borsadaki fiyatları belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de kalite. Özellikle yağmur yağışları ve kar yağışları olmadığı için bitkilerdeki başak taslakları tam manasıyla doldurulamadı. Buğday bitkisinin çiçeklenme dönemi dediğimiz dönemde de samyeli denilen sıcak rüzgarların esmesi, bu çiçekleri kuruttu ve döllemenin oluşumunda problemler oluşturdu. Buğday başağı, ortadan yukarı ve aşağıya doğru çiçeklenmekte. Orta bölgelerinde buğdaylarda daneler oluşurken, üst ve alt bölgelerinde başağın daneleri biraz daha zayıf oluştu. Bu da tabii kaliteyi çok ciddi anlamda etkiledi. Böylesi geçen yıllarda ürünlerimizde maalesef kalite düşüklüğü de yaşanıyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Ovası'nda Kuraklık Hasadı Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Emlakçılardan ’telefonda ilan’ oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor Emlakçılardan 'telefonda ilan' oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“ Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü! Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
15:48
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
15:43
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
15:43
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
15:38
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 10:05:11. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Ovası'nda Kuraklık Hasadı Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.