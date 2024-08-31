Konya Ovasında Çiftçilere Sağlanan Destekler 20 Yılda 26 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Ovasında Çiftçilere Sağlanan Destekler 20 Yılda 26 Kat Arttı

Konya Ovasında Çiftçilere Sağlanan Destekler 20 Yılda 26 Kat Arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya Ovasında üretim yapan çiftçilere sağlanan destekler son 20 yılda 26 kat artarak 3.96 milyar liraya ulaştı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, amaçlarının sürdürülebilirliği, verimliliği ve kaliteyi artırmak olduğunu söyledi.

31.08.2024 09:48
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya Ovasında üretim yapan çiftçilere sağlanan destekler son 20 yılda 26 kat artarak 3.96 milyar liraya ulaştı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, amaçlarının sürdürülebilirliği, verimliliği ve kaliteyi artırmak olduğunu söyledi.

40 milyon dekar üzerinde yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip il olan Konya, 19 milyon dekara yakın tarım arazisiyle tarımın başkenti olarak biliniyor. Konya Ovasında tarla bitkilerinden sebzeciliğe, sebzecilikten tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra hayvan yetiştiriciliğine kadar birçok alanda üretim yapılıyor. Üretimde kalite ve verimin artırılması amacıyla kırsal kalkınma destekleri de ön planda rol alıyor. Konya'da üretim yapan çiftçilere geçtiğimiz sezon 3.96 milyar liralık destek sağlandı. Sağlanan desteklemeler ise son 20 yıl içerisinde 26 kat arttı.

Sağlanan desteklemelerin alanlarını sıralayan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler hem bitkisel üretim hem hayvansal üretimin sürdürülebilirliği ve devamı, üretimin kesintiye uğramaması için sürekli desteklemelere devam ediyoruz. Bu temel desteklerin yanı sıra üretim verimliliği ve kaliteyi arttırmak için ayrıca desteklemelerimiz mevcut. Yine bunlar içerisinde hem bitkisel hem hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik kırsal kalkınma desteklerimizi de veriyoruz. Ayrıca tarımda konusunda uzman gençlerimizi de farklı destekleme modellerimiz var" dedi.

"Konya'ya destek miktarı 3.96 milyar liraya kadar çıkmış durumda"

Son 20 yıl içerisinde desteklemelerin 26 kat arttığına değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2002 yılında 146 milyon lira civarında bir tarımsal destekleme yapılırken bugün itibariyle Konya'ya destek miktarı 3.96 milyar liraya kadar çıkmış durumda. Son 2023 yılı verilerine baktığımız zaman 26 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. Bu projeleri de özellikle bitkisel desteklemeler, hayvansal desteklemeler ve yine kırsal kalkınma desteklemeleri olarak üçe ayırabiliriz. Burada amacımız sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı arttırmak. Dolayısıyla aynı zamanda uzman ellerimizin gençlerimizin, kadınlarımızın tarım sektörünün içerisinde yer almasını sağlamak. Bu nedenle tüm desteklemelerimiz devam ediyor. Üreticilerimiz de bu konularla ilgili hem ilçe müdürlüğümüze hem de il müdürlüğümüze müracaat etmek suretiyle bu konuda bilgi alabilir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesi de kırsal kalkınma desteklemeleri. Burada hem bitkisel işletmelerin hem de hayvansal işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanların karşılanması, işletmelerin altyapılarının güçlendirilmesi, tarımsal üretime devam etmeleri açısından altyapı projelerimize destek veriyoruz. Yine büyük çaplı ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik ekonomik yatırımlara hibelerimiz var. Yine kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde kısıtlı olan su kaynaklarımızın daha verimli kullanılması açısından bireysel sulama desteklerine önem veriyoruz. Çünkü Konya suyu kısıtlı olan bir il. Kurak bir coğrafyadayız. Sulanan alanlarımız tarım alanlarımızın yaklaşık yüzde 32'sine tekabül ediyor. Dolayısıyla su kaynaklarımız kısıtlı olduğundan bu mevcut kısıtlı olan su kaynaklarımızı da daha verimli ve daha tasarruflu kullanabilmek için üreticilerimize bireysel basınçlı sulama destekleri veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretilmiş ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi noktasında da büyük ekonomik yatırım projelerimizi de destekleyeceğiz"

Girişimcilerin sunmuş oldukları projelere yüzde 50 hibe desteği verildiğine dikkat çeken Seçen, "Bu sene de sunulmuş olunan tüm projeler Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygun görüldü. 400'e yakın sulama projesiyle çiftçilerimize destek vermiş olacağız. Yine 400'e yakın bitkisel, hayvansal işletmelerimizin altyapısını güçlendirmek, teknolojilerini yenilemek, kapasitelerini artırmak amacıyla 400'e yakın projemiz de Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından desteklenecek. Dolayısıyla 400 üreticimize de altyapı alanında destek vermiş olacağız. Yine kırsal kalkınmada ekonomik yatırımlarda 37 projemiz bakanlık tarafından uygun görüldü. Bu işletmelerde de üretmiş oldukları ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi noktasında da büyük ekonomik yatırım projelerimizi de desteklemiş olacağız. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesi de uzman eller projesi. Biz uzman eller projesinde veteriner hekimlik, ziraat fakülteleri veya 2 yıllık tarımla ilgili meslek yüksekokullarını bitirmiş ya da tarım meslek liselerini bitirmiş gençlerimize projelerini sunma karşılığıyla hibe destekleri veriyoruz. Geçen seneki rakam itibariyle 250 bin lira civarında desteğimiz vardı. Burada amaç, konusunda eğitim almış gençlerimizin tarım sektörüne girmesi, gençlerimizin tarımı sevmesi, girdi maliyetleri noktasında, pazarlama satış noktasında, işletmelerin daha karlı olması noktasında yer almasını istiyoruz. Dolayısıyla bu projeyi önemsiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Ovasında Çiftçilere Sağlanan Destekler 20 Yılda 26 Kat Arttı - Son Dakika

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