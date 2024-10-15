Kooperatif Hibe Programı İlan Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kooperatif Hibe Programı İlan Edildi

İstihdam Oluşturma Odaklı Kooperatif Hibe Programı'na 2,7 milyon avro destek verilecek.

15.10.2024 13:44
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Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi) Projesi kapsamında İstihdam Oluşturma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 3. Çağrısı ilan edildi.

Çağrı programı kapsamında aralarında Konya'nın da yer aldığı Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren güçlü, gelecek vaat eden kooperatifler ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum üyeleri için sürdürülebilir istihdam oluşturabilmeleri adına toplam 2 milyon 700 bin avro hibe verilmesi planlanıyor. İlan edilen çağrı programı ile ilgili Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan (MEVKA) yapılan açıklamada, "ENHANCER Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülmektedir. ENHANCER Projesi'nin temel amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların belirli alanlarda kapasite geliştirme programlarına tabi tutularak kendilerine ait sürdürülebilir iş mecraları ve istihdam alanları oluşturmaları ve bu sayede iş hayatına dahil olmalarını sağlamaktır. Daha önceki hibe programlarında olduğu gibi kooperatiflere yönelik olarak ilan edilen bu çağrı programının uygulanacağı 11 il arasında Konya da yer almaktadır. ENHANCER Projesi kapsamında Konya'da bugüne kadar Ortak Kullanım Tesisi Hibeleri, Girişimcilik Ekosistem Kurumu Hibeleri ve İstihdam Oluşturma Odaklı Kobi Hibe Programları başlıkları altında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarına yönelik toplam 17 projeye güncel rakamlarla yaklaşık 35 milyon TL destek sağlanmış durumda. Son olarak ilan edilen İstihdam Oluşturma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 3. Çağrısı kapsamında aralarında Konya'nın da yer aldığı, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin büyümeleri ve böylece geçici koruma altındakiler ve Türk vatandaşları için sürdürülebilir istihdam oluşturabilmeleri adına toplamda 2,7 milyon avro hibe verilmesi planlanmaktadır. Çağrı programının öncelikleri arasında; geçici koruma altındakiler ve Türk vatandaşları için sürdürülebilir istihdam oluşturmak, geçici koruma altındakilerin sürdürülebilir istihdam yoluyla Türk ekonomisine katılımını sağlamak, kayıtlı istihdam fırsatlarının miktarını artırmak, kaynak verimliliğini ve yeni üyelerin veya çalışanların kapsayıcı işe alımını iyileştirerek üretimi ölçeklendirmek, yeni üyelerin veya çalışanların kapsayıcı işe alımı yoluyla iş süreçlerini dijitalleştirmek gibi konular yer almaktadır. Çağrı programı kapsamında uygun bulunan ve 6 ila 8 ay arasında sürmesi öngörülen projeler için kooperatiflerimiz, 40 ile 110 bin avro arasında bir hibe alabilecek ve proje masraflarının yüzde 95'ine kadar finansman sağlayabileceklerdir. Söz konusu hibe programı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2024'tür. Uluslararası kaynakların bölgeye çekilmesi adına şehrimizde yer alan kooperatiflerimizden İstihdam Oluşturma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 3. Çağrısı kapsamında yoğun bir şekilde proje başvuruları beklenmektedir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kooperatif Hibe Programı İlan Edildi - Son Dakika

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