Körfez Savaşının Enerji Maliyeti 25 Milyar Dolar - Son Dakika
Körfez Savaşının Enerji Maliyeti 25 Milyar Dolar

26.03.2026 14:26
Rystad Energy, Körfez'deki enerji tesislerinin onarım maliyetinin en az 25 milyar dolara çıkacağını öngördü.

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy, Körfez'de savaştan etkilenen tesislerin enerji altyapısının onarım ve yeniden yapılandırma maliyetlerinin en az 25 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Rystad Energy'den yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın petrol ve gazda ciddi küresel tedarik kesintilerine yol açtığı, bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerini, rafinerileri, yakıt terminallerini ve kritik GTL (gazdan sıvıya) tesislerini etkilediği belirtildi.

Etkilenen tesislerin ilk değerlendirmesine dayanarak enerji altyapısının onarım ve yeniden yapılandırma maliyetlerinin şimdiden en az 25 milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilen açıklamada, harcamaların büyük ölçüde mühendislik ve inşaat giderlerinden, ardından ekipman ve malzemeden kaynaklanacağı hesaplandı.

Açıklamada, Katar'daki Ras Laffan Endüstri Şehri'nin bölgedeki en kritik hasar örneklerinden biri olarak öne çıktığı, LNG üretim ünitelerinin zarar görmesi nedeniyle tesis kapasitesinin yüzde 17 azaldığı ve bu durumun yıllık yaklaşık 12,8 milyon ton üretim kaybına karşılık geldiği ifade edildi.

Tesisin tam kapasitesine dönmesinin 5 yılı bulabileceği aktarılan açıklamada, bunun nedeninin LNG ana soğutma kompresörlerini çalıştıran büyük gaz türbinlerinin dünya genelinde yalnızca 3 üretici tarafından sağlanması ve 2026'da bu üreticilerin veri merkezi elektrifikasyonu ve kömür santrali kapatmaları talebi nedeniyle 2 ila 4 yıllık üretim gecikmeleriyle karşı karşıya olmaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bahreyn'de BAPCO Sitra Rafinerisi'nin 2 kez saldırıya uğradığı, 2 ham petrol damıtma ünitesi ve bir tank sahasının da zarar gördüğü anımsatıldı. Bu nedenle grup operasyonlarında mücbir sebep ilan edildiği belirtilen açıklamada, rafineride yeni devreye alınan bir ham petrol damıtma ünitesi bloğunun tahrip edilmesinin tesisin işleme kapasitesini düşürdüğü ve yatırımlardan beklenen geliri geciktirdiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan'da orta ve hafif düzeyde kesintiler yaşandığı aktarılan açıklamada, bölgede toparlanma hızının onarım kapasitesi ve sermaye dağıtımının zamanlamasına bağlı olacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rystad Energy Tedarik Zinciri Araştırmaları Başkanı Audun Martinsen, Körfez bölgesinin toparlanmasının finansal sermayeden ziyade yapısal kısıtlarla belirleneceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı varlıklar aylar içinde eski haline getirilebilirken, diğerleri yıllarca çevrim dışı kalabilir. Hürmüz Boğazı'nın durumu bir yana, her gün hasarlı veya kapalı altyapı, savaş öncesi üretim kapasitesini daha da erişilemez hale getiriyor. İran'ın Güney Pars açık deniz sahası ve Katar'ın Ras Laffan tesisi özellikle endişe verici örnekler olarak öne çıkıyor. Kritik ekipman için uzun tedarik süreleri ve hasarın ölçeği, Ras Laffan'da toparlanmayı yavaşlatabilir. İran'ın batı tedarik zincirlerinden hukuken dışlanması, Çinli ve yerel yüklenicilere bağımlı olmasına yol açacak. Bu teknik olarak mümkün bir yaklaşım ancak daha yavaş ve maliyetli olabilir. Planlanan genişleme yerine acil onarımlar öncelik almak zorunda."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Körfez Savaşının Enerji Maliyeti 25 Milyar Dolar - Son Dakika

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi

15:45
Demet Akalın’ın eşi Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı
Demet Akalın'ın eşi Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
SON DAKİKA: Körfez Savaşının Enerji Maliyeti 25 Milyar Dolar - Son Dakika
