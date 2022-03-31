Körfez Ticaret Odası, A sınıfı akreditasyonunu korudu - Son Dakika
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Körfez Ticaret Odası, A sınıfı akreditasyonunu korudu

31.03.2022 18:10
Körfez Ticaret Odası, A sınıfı akreditasyonunu korudu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi yenileme denetimlerini başarıyla tamamlayan Körfez Ticaret Odası, hali hazırda sahibi olduğu A Sınıfı Akreditasyon Belgesine sahip olma özelliğini korumayı başardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi yenileme denetimlerini başarıyla tamamlayan Körfez Ticaret Odası, hali hazırda sahibi olduğu A Sınıfı Akreditasyon Belgesine sahip olma özelliğini korumayı başardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 odanın ve borsanın bazıları hiç akredite değilken, akredite olan odalar da kendi arasında en düşük C sınıfı oda, orta düzey B sınıfı oda ve en iyi hizmet veren, Avrupa standartlarına sahip A sınıfı oda olarak sınıflandırılıyor. Akreditasyon standardında yer alan 13 farklı kriterle ilgili, kalite ve akreditasyon, bilgi-işlem, basın-yayın, etkinlik ve organizasyon, meslek komiteleri ve üye ilişkileri, proje-istatistik, mali işler, insan kaynakları ve dış ticaret birimlerinin yönetmeliğine bağlı yönergelerinden başarıyla geçen Körfez Ticaret Odası, A Sınıfı Akreditasyon Belgesine yeniden sahip oldu.

"Gurur duyuyoruz"

TOBB Akreditasyon sistemine yönelik olarak her zaman önemli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk konuyla ilgili olarak her zaman, "Akredite Oda" unvanı ile hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Her dönem ülkemiz ve bölgemiz adına mevcut ticaret potansiyellerini farklı girişimlerle desteklediğimiz odamıza üye olan kıymetli dostlarımıza, A Sınıfı Oda özelliği ile hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Körfez Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda, beklentilerini karşılayacak adımları her zaman atmaya hazırız. Bu amaçla bizimle birlikte yürüyen yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, bütün organ üyelerimize, her zaman özverili çalışmaları ile güzel işler çıkartan kıymetli personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Türkiye, Körfez, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez Ticaret Odası, A sınıfı akreditasyonunu korudu - Son Dakika


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